Il primo maggio di quest’anno ha avuto al centro il tema della salute e sicurezza sul lavoro. Forse un tema scontato penseranno in molti, o meglio, insieme ai salari, il più tradizionale tema di rivendicazione sindacale.

Provando però a non fermarci alla retorica, alla superficie, dovremmo interrogarci e domandarci: ma nel 2025 è ancora un’urgenza, una priorità la salute e la sicurezza sul lavoro? La risposta è sì, questo purtroppo è ancora un tema centrale e prioritario.

LAVORO & POLITICA/ I miglioramenti dei salari e la palla nel campo dei sindacati sulla sicurezza

Permane come urgenza nel nostro mercato del lavoro anche (e non solo) per i dati quantitativi che rimangono disarmanti: nel 2024, infatti, sono stati 1.090 i decessi sul lavoro, ovvero lo scorso anno, ogni giorno sono morte tre persone per cause direttamente riconducibili al contesto lavorativo.

Ogni giorno lo scorso anno tre famiglie venivano spezzate, bambini, mogli o mariti, madri o padri, non vedevano rientrare a casa la sera i propri cari usciti al mattino per andare a lavorare. Quindi, dal punto di vista quantitativo, permane ancora una forte urgenza. E nel mondo ogni 15 secondi un lavoratore perde la vita per infortunio sul lavoro!

COME FAR CRESCERE I SALARI?/ Le mosse per alzare gli stipendi senza referendum o minimi per legge

Accanto alla dimensione quantitativa, però, dobbiamo accostare una dimensione qualitativa, culturale, di senso, di valore percepito che oggi il tema della salute e sicurezza sul lavoro ha all’interno della società. E la questione riguarda tutte le tipologie della prestazione lavorativa, a prescindere dalla forma contrattuale del rapporto e dalla sua qualificazione.

La Felsa Cisl è il sindacato che rappresenta i lavoratori temporanei, in particolare i lavoratori somministrati. Lo scopo della nostra rappresentanza sindacale non è quello di rivendicare per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori un contratto a tempo indeterminato, ma l’esercizio della nostra azione si esplica nel costruire tutele per i lavoratori temporanei.

SICUREZZA & SALARI/ Gli impegni per sindacati, imprese e Governo che possono riportare la persona al centro

Questo è un passaggio sindacale non indifferente, perché esplicitiamo che il bisogno di tutela può essere soddisfatto anche dentro un rapporto temporaneo. La temporaneità non può essere concepita necessariamente come il “grande esodo” che occorre percorrere in attesa della “terra promessa” della stabilizzazione, come il Purgatorio da dover passare per poi approdare al Paradiso del tempo indeterminato.

Noi affermiamo che anche i lavoratori temporanei, in quanto persone al lavoro, devono affermare nella loro attività la medesima dignità dei lavoratori stabili: non può essere la tipologia contrattuale applicata a rappresentare il discrimine tra un lavoro dignitoso, degno di tutele, e uno che non lo è.

Questa concezione trova una sua declinazione anche e soprattutto sotto il versante della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, perché più un contratto è breve, proporzionalmente più elevato dovrà essere l’investimento in termini di formazione e prevenzione in tema di salute e sicurezza. Invece assistiamo ancora oggi ad annunci e offerte di lavoro, soprattutto per contratti di brevissima durata, dove viene inserito come requisito preferenziale o talvolta addirittura necessario, quello che il lavoratore o la lavoratrice sia munito di scarpe antinfortunistiche!

Sarebbe come dire che un minatore dovrebbe portarsi da casa e a proprie spese elmetto, guanti da lavoro, indumenti di protezione sotterranea, maschera antigas… Risulta pertanto evidente che il mismatch dell’incontro tra domanda e offerta non è relegato solo ed esclusivamente a un disallineamento tra competenze richieste e offerte dal mercato, ma anche (seppur minoritaria) per una carenza qualitativa delle proposte lavorative, deficitarie anche dei più basilari elementi di tutela.

Rammentiamo che in quasi tutti i settori produttivi e professionali la norma che obbliga l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza (anche sotto il profilo dei costi) rappresenta un onere a carico dei datori di lavoro o, nel caso di alcuni comparti particolari, prevede il ricorso agli istituti della bilateralità.

Per questo il tema della salute e sicurezza sul lavoro è un elemento centrale anche nel 2025, per il mercato del lavoro del 2025. Questa dimensione, infatti, riveste un’importanza cruciale perché corrispondente con una visione integrale della persona umana: dalla tutela della vita, all’affermazione dell’esperienza del lavoro come portatrice di una dignità e di un valore indipendentemente dalle tipologie contrattuali o dalle modalità con cui si traduce l’esperienza del lavoro, fino a toccare elementi come il corretto e fluido funzionamento del mercato del lavoro.

Per questo il tema della salute e sicurezza deve essere centrale non solo il primo maggio, ma anche in tutti gli altri giorni del calendario.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI