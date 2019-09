Sid Haig è morto/ Addio al Capitano Spaulding, il dolore della moglie “Il mio angelo”

Sid Haig è morto, addio al Capitano Spaulding de La casa dei 1000 corpi e La casa del diavolo: l’attore è scomparso all’età di 80 anni a causa di un incidente. Noto per essere uno dei caratteristi più in voga negli anni Settanta, basti pensare alle sue interpretazioni in Foxy Brown e in Coffy (entrambi diretti da Jack Hill), Haig nel 1997 è stato scelto da Quentin Tarantino per il film Jackie Brown. Un credit importante per la sua carriera: in quel film infatti viene notato da Rob Zombie, che lo sceglie per i suoi film horror e lo “arruola” per il suo terzo lungometraggio, Halloween – The Beginning. Un legame, quello con la star dell’heavy metal, che gli ha regalato grande notorietà presso il pubblico del genere. E Sid Haig era tornato a vestire i panni del Capitano Spaulding anche nell’ultima fatica di Rob Zombie, 3 from Hell: dopo la recente uscita speciale (16, 17 e 18 settembre), la pellicola verrà proiettata per una quarta e ultima volta lunedì 14 ottobre, in vista di Halloween. Ma Sid Haig, purtroppo, non potrà assistere al successo della sua ultima interpretazione…

SID HAIG E’ MORTO, IL DOLORE DELLA MOGLIE

Sid Haig, che recentemente aveva preso parte all’ottimo Bone Tomahawk di S. Craig Zahler, è stato ricoverato in ospedale lo scorso 6 settembre 2019 in seguito a un incidente: l’attore è caduto mentre si trovava nella sua abitazione e la situazione è precipitata nelle scorse ore. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stata la moglie Suzie sui social network: «Era il mio angelo, mio marito, il mio migliore amico e lo sarà per sempre. Adorava la sua famiglia, i suoi amici e i suoi fan. E’ uno choc per tutti noi. Come famiglia, chiediamo rispetto della nostra privacy e tempo per il lutto». «Ci ritroveremo di nuovo, la prossima volta. Ti amo», il dolore della metà di Sid Haig, la cui scomparsa lascia un grande vuoto nel mondo del cinema statunitense: sono già centinaia i messaggi di cordoglio per la sua morte, un attore iconico che da villain è riuscito a entrare nel cuore dei cinefili di tutto il mondo.





