Siddharth Bedi, chi è il figlio di Kabir morto per suicidio e malattia/ “Non sentiva più senso della vita”

Siddharth Bedi era il figlio di Kabir Bedi e della sua prima moglie Protima Bedi: è morto nel 1997, a soli 25 anni, per suicidio. La decisione di togliersi la vita è arrivata in virtù delle sofferenze provocategli dalla schizofrenia depressiva. Non è stato semplice per l’attore affrontare il lutto. “È il più grande dolore che esiste”, ha affermato nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. I genitori erano a conoscenza della malattia che da tempo affliggeva il ragazzo, ma non sono riusciti a fare nulla per evitare il drammatico epilogo.

Protima Bedi, Susan Humphreys e Nikki Vijaykar, ex mogli di Kabir Bedi/ L’ultima era di 20 anni più giovane

“Non sono riuscito a convincerlo a continuare a vivere, nonostante abbia condotto una grande battaglia”, ha raccontato ancora l’ex Vippone con qualche rammarico e senso di colpa. “Mi sono chiesto spesso perché ho fallito”. Poi però ha compreso anche che in quegli anni non c’erano le cure attualmente disponibili. È per questo motivo che l’attore vuole divulgare la sua storia personale per fare capire a coloro che ne stanno vivendo una simile che è possibile continuare a sperare in una svolta.

Protima Bedi, Susan Humphreys e Nikki Vijaykar, ex mogli di Kabir Bedi/ L’ultima era di 20 anni più giovane

Schizofrenia depressiva, la malattia di Siddharth Bedi

La schizofrenia depressiva, la malattia che ha portato al suicidio Siddharth Bedi, il figlio di Kabir Bedi, crea un forte disagio personale. I sintomi infatti sono la perdita del contatto con la realtà talvolta anche con allucinazioni e deliri, difficoltà nel linguaggio e nel comportamento e deficit cognitivi. Il venticinquenne era un ragazzo intelligente, tanto che si era laureato in Informatica, ma il disturbo lo ha pian piano portato ad essere sempre meno lucido. “Da quel momento non ha accettato di avere un problema”, ha ricordato il padre.

Protima Bedi, Susan Humphreys e Nikki Vijaykar, ex mogli di Kabir Bedi/ L’ultima era di 20 anni più giovane

I comportamenti problematici di Siddharth Bedi sono diventati sempre più frequenti. L’apice è stato raggiunto quando ha avuto un episodio di violenza ed è stato fermato dalle forze dell’ordine. La diagnosi ufficiale è arrivata proprio in quel momento, dopo tre anni di buio. Anche dopo che Siddahrth è stato affidato alle cure dei medici, tuttavia, la situazione non è cambiata, poiché rifiutava di prendere le medicine. Infine, il suicidio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA