Side Baby è diventato papà/ È nata la figlia Olimpia “appena ti ho presa in braccio…”

Grandi emozioni per il giovane rapper romano Side Baby, al secolo Arturo Bruni, ex membro della Dark Polo Gang. Nella giornata di ieri il giovane – classe 1994 – è diventato papà per la prima volta della piccola Olimpia. Lo scorso aprile aveva sorpreso tutti pubblicando su Instagram una ecografia ed annunciando l’arrivo di “baby Side Baby”. “Grazie Dio per questa benedizione”, scriveva, “Non vedo l’ora di conoscerti…”, dedicando parole d’amore alla sua compagna (Salua su Instagram).

AMICI 2021, REGISTRAZIONE/ Anticipazioni 20 ottobre: eliminati, Albe bacia Serena

Quel giorno tanto atteso è finalmente arrivato e il rapper ha potuto stringere tra le sue braccia l’amata figlia, nata nella giornata di ieri. Solo in queste ore però ha voluto rendere pubblica la sua nascita con un post su Instagram che ha già raggiunto migliaia di “like” egli auguri di numerosi colleghi celebri. “Appena ti ho presa in braccio la prima volta mi hai guardato ed hai iniziato a sorridere ed io a piangere”, ha scritto Side Baby nella didascalia alla foto in cui è ritratto mentre ha tra le braccia la sua piccola sorridente.

APPENA UN MINUTO (RAI 1)/ Nel cast del film anche J-Ax, Tardelli e Andrea Delogu

Side Baby è diventato papà: il post della compagna

Uno scambio di sguardi tenerissimi immortala Side Baby insieme alla sua piccola figlia Olimpia: “sappi che finché sarò vivo non ti servirà nessun altro uomo Olimpia Bruni”, ha scritto il rapper nella didascalia, prima di ringraziare la sua compagna. “Sei una campionessa”, scrive.

Oltre al like di Fedez non mancano i commenti e le congratulazioni di numerosi colleghi, da Tony Effe a Madame, passando poi ai numerosissimi fan anche loro emozionati dall’arrivo della piccola Olimpia Bruni. Nelle sue Instagram Stories il rapper ha postato la foto della sua compagna appena dopo il parto mentre tiene stretta al petto la sua bambina e le bacia la testa, scrivendo: “Il mio mondo”. Anche la compagna di Side Baby ha pubblicato uno scatto insieme alla figlia ed una dedica dolcissima: “Ti ho sognata per tutto questo tempo e ora ti ho con me sul mio seno a sentirci battere i nostri cuori. Benvenuta al mondo figlia mia. Olimpia, 4 kg e 10. Non ho le parole ora”.

Maurizio Ferrini dopo la Signora Coriandoli/ "Disperato, grazie a mia compagna Sara…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SIDE BABY 🧸💔 (@sidebbaby)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salua. 🇲🇦🕊 (@s.amirareina)





© RIPRODUZIONE RISERVATA