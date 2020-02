Side Baby, fidanzato Asia Valente/ Il rapper “non inviate foto hot alla mia ragazza!”

Side Baby è il fidanzato di Asia Valente, una delle nuove papabili concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. L’ex rapper della Dark Polo Gang è legato da diverso tempo con la fotomodella che ha recentemente partecipato anche a “La pupa e il Secchione” riscuotendo un grandissimo successo. Seguitissima sui social, la fotomodella questa sera è pronta a varcare la porta rossa della casa più spiata d’Italia e al suo fianco ci sarà sicuramente il suo fidanzato che poco tempo fa sui social ha lanciato una vera e propria provocazione verso i followers di Asia. “Allora ragazzi, vi dico solo una cosa: il prossimo che manda una foto del suo ca… schifoso e rugoso alla mia tipa avrà dei problemi. Io ti vengo a cercare, non hai capito”. Queste le parole pronunciate in un video dal rapper e riferite a tutte quelle persone che inviavano foto “hot” alla bellissima fotomodella.

Chi è Side Baby, fidanzato di Asia Valente

Il rapper – trapper Side Baby, all’anagrafe Arturo Bruni, è figlio del noto sceneggiatore Francesco e in passato ha suonato nella band Dark Polo Gang, il gruppo romano che ha portato per la prima volta la musica trap in Italia. Conosciuto per i suoi eccessi, Side Baby si è separato dalla band e ha recentemente pubblicato un suo album che ha raccontato così: “Arturo sono io. È il mio vero io. La persona non il personaggio. Tanti rapper sono più personaggi che persone. Prima mi chiamavo Dark Side, ora sono Side Baby”. La cover del disco mostra il rapper con in mano un peluche che spiega così: “quello è l’orsetto che hanno regalato a mia mamma il giorno che mi ha partorito. Con la tutina con scritto Arturo. Ce l’ho dal 13 settembre 1994. Mia sorella mi ha consigliato di metterlo in copertina sull’album. È un po’ come se fosse una rinascita. Anche il fatto che esco dall’acqua, come fosse un battesimo”. Infine parlando della collaborazione con la Dark Polo Gang ha detto: “Dark Side è morto. Era legato a Dark Polo Gang”.

