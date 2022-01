Sidney Poitier è morto/ Fu il primo attore afroamericano a vincere l’Oscar

Lutto nel mondo del cinema: è morto Sidney Poitier. Come riportano i colleghi del New York Post, il leggendario attore si è spento all’età di 94 anni e le cause del decesso non sono state ancora rese note. La notizia è stata confermata dal ministro degli esteri delle Bahamas, Fred Mitchell, ai microfoni dell’Independent.

Tra le più grandi star della storia del cinema, Sidney Poitier è entrato nella storia per essere stato il primo afroamericano a vincere l’Oscar come migliore attore protagonista grazie all’interpretazione ne “I gigli del campo”, grazie al quale vinse pure il Golden Globe. Tra le tante prove attoriali di successo ricordiamo anche “La calda notte dell’ispettore Tibbs”, “Indovina chi viene a cena” e “Sulle tracce dell’assassino”. Nel 2002, inoltre, ha ricevuto il Premio Oscar alla carriera.

ADDIO A SIDNEY POITIER

Tanti i messaggi di cordoglio per la morte di Sidney Poitier, molti volti di Hollywood hanno voluto dedicare un omaggio all’indimenticabile attore statunitense. L’attore Jeffrey Wright ha ricordato lo stile unico di Poitier, con un riferimento a “To Sir With Love”: «Che uomo bello, gentile, caloroso e genuinamente regale». «Riposa in pace, essere umano e attore meraviglioso», le parole di Rosanna Arquette. Grande tristezza nel mondo del cinema, dunque, per l’addio a un grande attore e ad una grande persona, che gli americani hanno conosciuto meglio nelle due autobiografie scritte nel 1980 e nel 2007.

Muore #SidneyPoitier Grande attore, primo nero a vincere un Oscar come miglior attore. RIP.🌸🎬 pic.twitter.com/OeaM1WshPb — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) January 7, 2022





