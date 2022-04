Sidney Sibilia, chi è il fidanzato di Greta Scarano: nozze in arrivo?/ “Lavoriamo sempre insieme e…”

Sidney Sibilia e Greta Scarano, nozze in arrivo? L’indiscrezione

Il regista Sidney Sibilia è il compagno di Greta Scarano. L’attrice sarà ospite nel programma “Oggi è un alto giorno” per presentare assieme a Salvatore Esposito il film “La cena perfetta”. Prima di incontrare Sidney Sibilia, Greta Scarano aveva avuto una lunga relazione con il collega Michele Alhaique, conosciuto sul set. Sidney Sibilia è considerato un regista prodigio. Il suo Smetto quando voglio, film del 2014 e sua opera prima, ottenne ben dodici candidature ai David di Michelangelo, vincendo anche numerosi premi nazionali e internazionali. Sulla scia di quel grande successo, ha poi completato la trilogia con Smetto quando voglio – Masterclass e – Ad Honorem.

Greta Scarano e Sydney Sibilia si sono conosciuti sul set del secondo episodio di Smetto quando voglio: lui ne era il regista, mentre lei interpretava un’ispettrice di Polizia. Greta Scarano non ha mai parlato della sua vita privata e in un’intervista al Corriere della Sera aveva rivelato: “E’ un amore di cui non parliamo mai. Ci riesce difficile raccontare il privato. L’ho conosciuto nel 2016 sul set di Smetto quando voglio 2, ma ci siamo fidanzati molto tempo dopo”. La coppia starebbe anche per convolare a nozze. Secondo DiPiù, l’attrice avrebbe già presentato le pubblicazioni per le nozze con il regista Sydney Sibilia, al suo fianco da quattro anni. Il nome dei due comparirebbe nel registro del Comune di Roma. Il matrimonio, dunque, dovrebbe essere imminente. Per la legge italiana, una volta affissa la pubblicazione nella Casa Comunale scelta, si ha tempo 180 giorni per sposarsi.

Qual è il segreto dell’unione tra Greta Scarano e Sidney Sibilia? “Ci divertiamo e…”

Greta Scarano si era dichiarata contraria al matrimonio. L’attrice aveva infatti motivato questa scelta: “Il matrimonio? Non ci penso proprio. Sposarmi mi metterebbe in imbarazzo: l’idea che quel giorno tutti aspettino l’arrivo della sposa non fa per me”. Greta però avrebbe cambiato idea anche se in base a queste dichiarazioni è presumibile pensare che i due optino per una cerimonia riservata e con pochi intimi. La conferma del matrimonio non è arrivata anche se la notizia ha fatto felici i fan. E’ stato il sito Dagospia a scovare le pubblicazioni.

Greta Scarano in un’intervista al Corriere della Sera aveva rivelato che la condivisione del lavoro e la capacità di divertirsi assieme erano i segreti della loro unione: “Di fatto lavoriamo sempre insieme, perché tutte le cose che faccio io o che fa lui ce le raccontiamo in casa. Ci confrontiamo tanto, stiamo bene, ci divertiamo, ci facciamo un sacco di risate, questo sì”. Probabilmente sarà proprio questo il motivo che ha fatto cambiare idea a Greta Scarano.











