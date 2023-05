Siemens Healthineers e Scopio Labs/ Accordo per distribuire la tecnologia in microscopia digitale

Siemens Healthineers ha annunciato l’accordo per distribuire la tecnologia di morfologia cellulare digitale a campo intero di Scopio Labs, che consente ai laboratori analisi di esaminare in modo automatico i campioni di cellule del sangue invece che manualmente al microscopio. Le piattaforme di visualizzazione di immagine Scopio X100 e Scopio X100HT completano il portfolio di ematologia di Siemens Healthineers, che già comprende i sistemi ematologici Atellica HEMA 570 e Atellica HEMA 580, per offrire ai laboratori l’analisi morfologica basta sull’intelligenza artificiale dei vetrini di sangue periferico. Il sistema può essere collegato da remoto attraverso la rete ospedaliera.

“Offrendo ai laboratori l’accesso a nuove tecnologie di ematologia digitale in una delle categorie di esami più diffusi in laboratorio, forniremo strumenti fondamentali per ottimizzare il flusso di lavoro e l’efficienza del laboratorio, per accelerare il processo diagnostico e migliorare la cura del paziente, affrontando la riduzione della disponibilità delle risorse”, ha detto Sharon Bracken, Responsabile della diagnostica di Siemens Healthineers. “L’accordo tra Siemens Healthineers e Scopio Labs rappresenta un passo in avanti nella fornitura di soluzioni automatizzate e digitalizzate che ridefiniscono il flusso di lavoro del settore dell’’ematologia.”

Le piattaforme di morfologia digitale Scopio sono destinate all’esame delle cellule del sangue in modo digitale e da remoto, sostituendo il microscopio manuale, come ausilio per i sistemi ematologici. Il primo step, infatti, è la processazione del campione su un analizzatore di ematologia. Se vengono rilevate anomalie o sono necessarie ulteriori analisi, viene preparato uno striscio di sangue periferico ed il vetrino viene trasferito alla piattaforma di morfologia digitale Scopio per la lettura e valutazione.

La tradizionale microscopia manuale richiede personale di laboratorio specializzato per esaminare i vetrini ed un tempo adeguato alla quantità e complessità dell’analisi richiesta. I tentativi di digitalizzare i campioni di striscio di sangue periferico hanno spesso affrontato problemi legati al compromesso tra risoluzione delle immagini e ampiezza del campo microscopico, entrambi fattori fondamentali per ottenere una corretta lettura del vetrino e quindi informazioni cliniche essenziali per la cura del paziente.

La tecnologia di Scopio Labs, che fornisce immagini dell’intero campo microscopico, permette di ottenere sia un quadro clinico generale del paziente che, allo stesso tempo, piccoli dettagli delle singole cellule. Il supporto decisionale integrato dell’intelligenza artificiale offre ai professionisti di laboratorio un modo altamente efficiente per standardizzare la conta differenziale dei globuli bianchi, la morfologia dei globuli rossi e la valutazione delle piastrine.

La possibilità di revisione del vetrino da remoto permette ai professionisti di non essere più legati alla presenza in laboratorio, ma di poter offrire le proprie competenze a tutti i laboratori collegati in rete, garantendo la possibilità di fornire risposte rapide ed efficaci per i loro pazienti, gestendo al meglio le risorse professionali.

L’applicazione “Full-Field Peripheral Blood Smear” di Scopio ha dimostrato di ridurre del 60% i tempi di risposta per la revisione dello striscio di sangue periferico, una significativa ottimizzazione dei flussi di lavoro di laboratorio e delle efficienze operative.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Siemens Healthineers, pioniere globale nell’innovazione sanitaria, nell’imaging e nella gestione dei dati clinici”, ha dichiarato Itai Hayut, CEO e co-fondatore di Scopio Labs. “Con la forte attenzione di Siemens Healthineers al processo decisionale clinico basato sui dati e la nostra missione di innovare e plasmare il futuro dell’ematologia, siamo entusiasti di includere la nostra Piattaforma digitale “Full-Field Cell Morphology” come parte del loro ampio portfolio di diagnostica di laboratorio. Questa partnership contribuirà ad accelerare la trasformazione del flusso di lavoro digitale nei laboratori di ematologia in tutto il mondo, al fine di migliorare le decisioni cliniche per una cura ottimale del paziente.”

