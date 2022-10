Siemens Healthineers Italia/ Roberta Busticchi (presidente e ad) vince il premio “Donna Leader 2022”

Roberta Busticchi, presidente e amministratore delegato di Siemens Healthineers Italia ̶ filiale italiana di una delle multinazionali leader a livello globale nella produzione di apparecchiature tecnologiche, imaging medico, diagnostica di laboratorio e sistemi informativi ospedalieri ̶ ha ricevuto il premio “She Made A Difference – Donna Leader 2022” dello European Women’s Management Development (EWMD) presso il Centro di Arte Moderna e Contemporanea, a La Spezia dal sindaco Pierluigi Perracchini, la premiata in carica, Renata Pilati e Franca Guidotti, presidente EWMD La Spezia, per essersi distinta nella propria professione in ambiti che spaziano dalla cultura alla ricerca fino al business e aver contribuito, come donna, al progresso economico, scientifico, culturale e sociale.

Il premio, consegnato a La Spezia, città d’origine della Busticchi, riconosce l’impegno della presidente e amministratrice delegata di Siemens Healthineers Italia nella diffusione di una cultura aziendale incentrata sui valori della parità di genere, dell’inclusività e della diversità.

“Sono orgogliosa di tale riconoscimento da parte della mia città natale e felice di iniziative come questa, necessarie per fare quel salto di qualità a livello culturale di cui la nostra società ha bisogno”, ha dichiarato Roberta Busticchi. “Il mio auspicio è che si continui a lavorare per supportare le donne sui temi dell’inclusione e sulla promozione delle materie scientifiche, ancora oggi un tassello fondamentale nella lotta al gender gap.”

