Siemens Healthineers/ Lanciato un nuovo ecografo cardiovascolare basato sull’Intelligenza artificiale

Si chiama “Acuson Origin”¹ il nuovo ecografo cardiovascolare lanciato da Siemens Healthineers, che, dotato di funzioni di intelligenza artificiale, è in grado di migliorare le diagnosi e di aiutare i medici a eseguire in modo più efficiente le procedure cardiache mini-invasive. L’ecografo, presentato durante il meeting annuale della Società Europea di Cardiologia (ESC), si rivolge all’intero percorso di cura dei pazienti cardiovascolari, comprese le procedure diagnostiche, cardiache strutturali, di elettrofisiologia e pediatriche.

L’ecografo Acuson Origin è stato progettato per ridurre al minimo il carico di lavoro cognitivo e per eseguire in modo ergonomico gli esami e le procedure cardiache al fine di una coerenza, riproducibilità ed efficienza diagnostica potenzialmente maggiori.

Il numero e la complessità dei pazienti affetti da malattie cardiovascolari è infatti in rapida crescita in tutto il mondo. Si prevede, ad esempio, che l’insufficienza cardiaca aumenterà del 46% dal 2012 al 2030² e che gli interventi strutturali sul cuore arriveranno a un tasso annuo composto del 9,15%², grazie a nuove terapie per la chiusura dell’auricola atriale sinistra e a dispositivi progettati per trattare i pazienti con rigurgito tricuspidale.

Per affrontare questi e altri casi diagnostici e interventistici, in un momento in cui persiste una forte carenza di clinici ed altri utilizzatori di ecografia, le istituzioni sanitarie hanno bisogno di nuovi potenti strumenti cardiovascolari.

“Siemens Healthineers è impegnata a plasmare il futuro dell’imaging a ultrasuoni, mettendo a disposizione degli operatori sanitari gli strumenti più recenti e all’avanguardia”, ha dichiarato Ajay Gannerkote, presidente di Ultrasound, Siemens Healthineers. “L’Acuson Origin testimonia l’impegno costante del nostro Gruppo nel migliorare l’accuratezza diagnostica e l’assistenza ai pazienti e nel rivoluzionare il modo in cui affrontiamo l’imaging cardiovascolare”.

L’innovazione che più contraddistingue questo ecografo è che supporta una gamma di funzioni AI-powered per le misure, il riconoscimento della vista ecografica e di assistenza all’imaging. Queste funzioni AI si basano sulla ricca storia di innovazione dell’azienda in materia di Intelligenza Artificiale, che risale alla fine degli anni ’90, sul possesso di oltre 900 famiglie di brevetti e sul portafoglio di oltre 80 prodotti con elementi di AI.

Le funzioni AI di Acuson Origin si basano sul più grande database di immagini cardiache al mondo e possono far risparmiare tempo all’utente nelle procedure di ecocardiografia diagnostica, fornendo misurazioni automatiche accurate e riproducibili. Più di 500 misurazioni AI su ecocardiografia transtoracica e transesofagea sono progettate per migliorare i flussi di lavoro cardiovascolari e ridurre la variabilità.

Acuson Origin è leggero e facile da manovrare. La sua console ergonomica è progettata per richiedere meno movimenti ripetitivi e i comandi più utilizzati sono posizionati più vicino alla mano dell’utente.











