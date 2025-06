A Milano si sono tenuti i Siemens Tech Talks 2025: panel, incontri e confronti sull'importanza delle nuove tecnologie per le industrie italiane

Si sono tenuti in questi giorni i Siemens Tech Talks 2025, l’evento – giunto alla sua seconda edizione dopo una prima di ampio successo lo scorso anno – dedicato all’innovazione industriale, alla digitalizzazione e allo sviluppo tecnologico: decine i nomi degli ospiti che si sono susseguiti sul palco portando le loro personalissime esperienze sull’implementazione delle ultimissime tecnologie all’interno delle loro aziende al fine di stimolare altri dirigenti a seguire il loro esempio.

Tantissimi, appunto, gli ospiti presenti ai Siemens Tech Talks 2025, ma prima di loro sul palco sono saliti Floriano Masoero – CEO di Siemens Italia – e Riccardo Haupt – cofondatore di Will Media – che hanno intrattenuto un ampio dialogo sull’attualità tecnologica e sull’intelligenza artificiale industriale con l’obbiettivo di far comprendere quanto importante sia dotarsi dei migliori strumenti digitali disponibili per migliorare i processi aziendali e generare ulteriore valore.

Siemens Tech Talks 2025: tutti gli ospiti tra Microsoft, NVIDIA, Accenture, Luca Rossa e Ducati Corse

Tra i clienti Siemens che hanno deciso di intervenire durante i Siemens Tech Talks 2025 c’erano il COO di Martini Alimentare Emanuele Costa, il CEO di Cogeis Flavio Bertino, il responsabile EE di AcegasApsAmga Paolo Manià e il Direttore Immobili Sicurezza e Digitale del Teatro alla Scala Marco Morelli; mentre non mancavano neppure rappresentanti di colossi tecnologici come Microsoft, NVIDIA e Accenture che fanno parte dell’ecosistema strategico Siemens Xcelerator.

Per conto di Microsoft ai Siemens Tech Talks 2025 si è parlato di Industrial Copilot e dell’uso dell’IA generativa all’interno dei processi aziendali, con il case-study della Danieli Automation; mentre il dialogo con NVIDIA si è incentrato sull’importanza dell’hardware per l’implementazione delle tecnologie avanzate, con case-study sulla partnership tra Siemens e GAI Macchine; così come parlando della business practice Accenture Siemens Business Group, nell’incontro con Accenture si è riflettuto sul tema del valore del capitale umano anche nei processi teconologici.

Particolarmente importante è stato, poi, anche il doppio incontro durante i Siemens Tech Talks 2025 con il CEO di Luna Rossa Max Sirena e il Direttore tecnico di Ducati Corse Davide Barana: entrambi hanno parlato di quanto la tecnologia sia sempre più importante anche all’interno dell’ambiente sportivo, soffermandosi in particolare sulle simulazioni tecnologiche che permettono loro di abbattere i tempi di progettazione, sviluppo e test di barche da regata e moto da pista.

Floriano Masoero (Siemens): “L’Intelligenz artificiale sta trasformando profondamente le industrie”

“L’Intelligenza Artificiale – ha spiegato nel suo panel ai Siemens Tech Talks 2025 il CEO di Siemens Floriano Masoero – non rappresenta soltanto una nuova tecnologia, ma sta trasformando profondamente le basi stesse dell’industria moderna“: proprio per questa ragione diventa importante integrarla con “soluzioni personalizzate“, migliorando la propria “competitività” anche sullo scenario commerciale globale, come dimostrano perfettamente gli esempi di successo di “Luna Rossa e Ducati“; auspicando che si arrivi a una sempre maggiore riduzione del “divario tra grandi e piccole imprese nell’accesso alla tecnologia“.

Dal conto suo, il CEO di Luna Rossa Max Sirena durante i Siemens Tech Talks 2025 ha ricordato come “decisioni rapide, capacità di adattamento e una visione tecnologica avanzata” siano state centrali per affrontare la sfida dell’America’s Cup, rese possibili dal “portafoglio Siemens Xcelerator” che ha garantito ampio accesso ai fondi “in ogni fase del progetto“: un vero e proprio “contributo strategico” che è diventato “fondamentale” e che lo sarà sempre di più “nel prossimo futuro” per portare “l’eccellenza italiana nella vela“.

Infine, ai Siemens Tech Talks 2025 il Direttore tecnico di Ducati Corse Davide Barana ha ricordato come il “portafoglio Siemens Xcelerator” abbia accompagnato la scuderia “dalla Desmosedici GP 2015 fino alle attuali Ducati MotoGP“, permettendole di “evolvere rapidamente” grazie all’abbattimento dei costi di sviluppo; mentre dal suo punto di vista oggi l’attenzione è posta “sull’intelligenza artificiale” come futuro vettore per permettere all’eccellenza italiana di raggiungere “il vertice del motorsport mondiale“.