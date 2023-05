Sienna Weir, morta finalista di Miss Universo a soli 23 anni/ Fatale una caduta da cavallo

Miss Universo, Sienna Weir morta a 23 anni dopo una caduta da cavallo

Sienna Weir, una delle finaliste di Miss Universo Australia nel 2022, è morta a soli 23 anni dopo una caduta da cavallo. Il tragico incidente risale al 2 aprile scorso al Windsor Polo Grounds di Sydney. Dopo la caduta la sfortunata ragazza era attaccata alle macchine in attesa di un miracolo che purtroppo non è avvenuto. Giovedì 3 maggio la famiglia ha preso la decisione di staccare le apparecchiature che tenevano in vita Sienna Weir.

Tom Bull, fidanzato di Sienna Weir, ha ricordato il suo amore con le seguenti parole: “Ci siamo amati con un amore che era più che amore”. Sotto l’ultima foto postata da Sienna Wier tanti i commenti di amici e fan. La sua agenzia, la Scoop Management, ha scritto: “per sempre nei nostri cuori”, mentre il fotografo Chris Dwyer l’ha ricordata in maniera molto toccante: “Eri una delle anime più gentili al mondo, il mondo è molto più buio ora che te ne sei andata. Mi manchi già moltissimo”.

Chi era Sienna Weir

Il portale nypost.com ci ricorda che Sienna Weir aveva una doppia laurea in letteratura inglese e psicologia presso la Sydney University, e in precedenza aveva affermato che stava progettando di trasferirsi nel Regno Unito per proseguire la sua carriera e “trascorrere più tempo con mia sorella, mia nipote e mio nipote ed espandere la mia.” Siena Weir ha spesso parlato della sua passione per i cavalli definendoli “mostri coccolosi” e della letteratura inglese – “specialmente la poesia gotica”. “Anche se ho vissuto la maggior parte della mia vita in città, ho un amore profondo e irremovibile per il salto agli ostacoli”, ha detto a Gold Coast Magazine nel settembre 2022. “La mia famiglia non è del tutto sicura da dove provenga questa passione, ma vado a cavallo da quando avevo 3 anni e non riesco a immaginare la mia vita senza”.

