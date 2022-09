Sieropositività, cos’è?/ La malattia di Giovanni Ciacci al GF Vip7: l’infezione da HIV e le conseguenze

Che significa ‘essere sieropositivo’? Giovanni Ciacci racconta la sua malattia al Grande Fratello Vip 2022

Con l’ingresso di Giovanni Ciacci, nella Casa del Grande Fratello Vip viene introdotto un tema tanto delicato quanto importante: quello della sieropositività. Il noto volto televisivo ha ammesso in un’intervista al settimanale CHI di essere ‘sieropositivo’; ma cosa significa? Come scrive il portale sanitario salutelazio.it: “Con questo termine si indica la presenza di anticorpi specifici per HIV nel sangue che indica che la persona ha contratto l’infezione: essere sieropositivi significa quindi aver contratto l’infezione da HIV.” Va però fatto un chiarimento necessario: essere sieropositivi non significa avere l’AIDS.

“Nel momento in cui si contrae il virus HIV si diventa sieropositivi, condizione che se non trattata tempestivamente con il tempo porterà ad avere l’AIDS.” chiarisce bene andromedacentromedico.it. Il virus dell’HIV si può trasmettere sia attraverso il contatto diretto con il sangue, sia con rapporti sessuali non protetti.

Giovanni Ciacci sieropositivo: com’è cambiata la sua vita?

Va detto che chi contrae il virus dell’HIV può iniziare una terapia che rallenta il decorso della malattia, aiutando a vivere una vita normale ed eliminando il pericolo di poter contagiare altri attraverso rapporti sessuali. In un’intervista al Corriere della Sera, lo stesso Ciacci ha spiegato com’è stata la sua vita dopo aver scoperto di essere sieropositivo: “Ho avuto una reazione di paura, sgomento, terrore. Poi mi sono informato e grazie all’aiuto psicologico che danno negli ospedali ho capito che con l’Hiv potevo ‘vivere non convivere. U=U vuol dire che la tua carica virale è annullata: non puoi contagiare nessuno. Puoi fare l’amore con il tuo partner senza usare il preservativo, puoi concepire un figlio che nascerà sano, puoi vivere una vita normale”.

