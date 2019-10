Sierra, Gruppi/ Eliminati oggi? Sfidano i pronostici con Katy Perry (X Factor)

Sierra, la rivisitazione di Dark Horse di Katy Perry convincerà la giuria?

I Sierra sembrano avere il destino segnato a X Factor 2019, almeno agli occhi degli scommettitori e dei fan. I due rapper romani hanno ricevuto diverse critiche già nelle fasi precedenti del talent e ritrovarli al Live Show è stata un po’ una sorpresa per il pubblico italiano. Samuel però sembra convinto che il gruppo potrebbe superare ogni aspettativa e strappare un altro consenso questa sera, forse grazie al brano Dark Horse di Katy Perry che ha affidato ai due ragazzi per stasera. Una canzone particolare che la cantautrice ha realizzato sei anni fa per il suo album Prism e che presenta una featurette di Juicy J. Il genere pop si allontana di molto dalle caratteristiche dei Sierra e proprio per questo Samuel ha chiesto loro di rivisitare il brano seguendo lo stile che li contraddistingue. Tutto questo però non potrebbe bastare perché i due rapper riescano a superare la prima eliminazione. Secondo Snai, si contenderanno il baratro con Marco Saltari degli Over, entrambi con quota 20.00, mentre per Bwin gli sfavoriti sono senza dubbio i Sierra, quotati 21.00.

Sierra: rischiano di uscire al primo Live Show di X Factor 2019?

I Sierra hanno preso parte a un gioco interessante in attesa dei Live Show di X Factor 2019. Nel bel mezzo della settimana delle prove, sono stati invitati da Marlù a partecipare ad un contest che farà vincere a qualcuno dei telespettatori i biglietti per assistere dal vivo all’esibizione di tutti i ragazzi del talent. I due rapper romani hanno descritto uno stato d’animo particolare: “Quello che provo quando dopo un viaggio ritorno a casa, alle usanze di tutti i giorni“, dice il primo, “Quando torniamo soprattutto nel nostro quartiere, nella nostra zona“, aggiunge il socio in affari. Chi sarà riuscito a indovinare lo stato d’animo dei Sierra? Intanto, mentre le case di scommesse sembrano dare per scontato che sarà qualcuno dei Gruppi ad uscire questa sera, i due artisti ci rivelano di aver riscritto per intero il brano di Katy Perry che Samuel ha scelto per loro. Non si tratta quindi di una blanda rivisitazione, ma di una riscrittura a pieno regime: questo può voler dire che del brano originale sarà rimasto molto poco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA