Sierra, Gruppi/ Samuel “Raccontate un mondo che voglio conoscere” (X Factor 13)

Il duo Sierra è riuscito a ottenere una sedia – e l’accesso agli Home Visit di X Factor 13 – proponendo a Samuel un sound che diverse volte il noto coach ha giudicato interessante. Il leader dei Subsonica aveva infatti già manifestato di aver apprezzato ampiamente il loro linguaggio nel corso delle selezioni, ma ai Bootcamp, ascoltando la loro esibizione sulle note di “New Rules” di Dua Lipa, ha avuto la conferma che cercava. “Devo dire che a me è piaciuto più dell’altra volta”, ha spiegato Samuel giudicando la loro performance. “Raccontate un mondo che mi interessa e che voglio conoscere meglio, quindi ho la necessità di darvi una sedia”. Per consentire al duo rap di accedere alle fasi successive, il giudice si è ritrovato però a compiere una scelta molto sofferta: quella di procedere a uno switch e dire addio alla band delle Ofelia.

“C’è chi ci ha definiti uno specchio per l’anima”

I Sierra sono un duo di giovanissimi ragazzi di Roma che nei mesi scorsi hanno già pubblicato un EP dal titolo “Castelli di sabbia”. Con il singolo “Enfasi”, nel corso delle selezioni, sono riusciti a conquistare il loro coach, Samuel, che ha visto in loro un linguaggio unico, uno stile proprio e un’idea musicale ben definita: esattamente ciò che cercava in una band; ma il loro brano ha recentemente conquistato ampio consenso anche su Youtube, dove il videoclip ufficiale ha già superato il prestigioso milione di visualizzazioni. In un recente post sui social, i Sierra hanno salutato i loro fan descrivendosi con queste parole: “C’è chi ci ha definiti uno specchio per l’anima, un cuscino sempre dal lato giusto. Il compagno di segreti quando tutto tace e metti su le cuffie”. Parole che lo scorso agosto hanno messo in allarme i loro fan, che li hanno visti prendersi una pausa improvvisa dai social, senza sapere del loro imminente impegno a X Factor 13.

I Sierra: “Ci vediamo a Berlino”

La nuova sfida dei Sierra riparte da Berlino: è infatti nella città tedesca che la band darà il via all’ultima, decisiva tappa in vista degli appuntamenti con i Live di X Factor. Riusciranno a superare le ampie aspettative di Samuel? In attesa di scoprirlo, i componenti del duo hanno chiamato a raccolta tutti loro fan, i cosiddetti “Sierrani” ai quali hanno dato appuntamento alla puntata di questa sera di X Factor 13: “Ci vediamo a Berlino Beppe! – ha scritto il gruppo sulla fan page – Giovedì prossimo agli Home Visit ci giochiamo tutto”. Definendosi semplicemente come “Rapper tripolari”, i Sierra hanno recentemente tracciato il ritratto della loro musica sui social, spiegando che “la chiave di lettura è al di fuori delle tue convinzioni e degli stereotipo odierni”, poiché “siamo fatti di libertà”. Tuttavia “l’anarchia non è nulla se non è accompagnata da un’autogestione a misura nostra. Presto – annunciano – lo spettro totale del nostro movimento vi sarà più chiaro”.



