Sierra, Gruppi/ Snow dei Red Hot Chili Peppers l’assegnazione di Samuel (X Factor 2019)

I Sierra sono pronti per una nuova puntata di X Factor, dove tenteranno di convincere i giudici a dargli la possibilità di andare avanti in questa avventura. Nell’ultimo daily sono state rese note le assegnazioni dei giudici per il quarto live che andrà in onda oggi, giovedì 14 novembre alle 21.15 su Sky Uno. I Sierra sono stati chiamati dal loro giudice, Samuel, ad esibirsi sulle note di Snow dei Red Hot Chili Peppers. Assegnazione particolare con la quale i Sierra riusciranno sicuramente a stupirci come hanno fatto fino ad ora. Di certo il ritmo travolgente del brano sembra fatto su misura per questi talentuosi ragazzi.

Sierra, X Factor 2019: così nel terzo live

L’ultimo live show di X Factor 2019 condotto da Alessandro Cattelan, andato in onda su Sky Uno giovedì 7 novembre, ha visto l’uscita di ben due dei concorrenti in gara ma sono andati avanti i Sierra. La serata della doppia eliminazione è una delle più difficili, in quanto i concorrenti devono preparare ben due brani in una settimana. Per la prima manche, i concorrenti sono stati chiamati a scegliere e ad esibirsi sul loro cavallo di battaglia. I Sierra ci deliziano con un loro brano inedito: Enfasi. Qui riusciamo a vedere il loro stile e la loro anima artistica al 100%. I trapper convincono ampiamente il pubblico che li vota e li porta alla seconda manche a discapito di Marco Saltari che risulterà essere il meno votato e quindi l’eliminato della prima manche. Manche che ricordiamo essere stata ad eliminazione diretta. I Sierra continuano quindi la gara e si preparano per la seconda manche che torna a seguire il classico meccanismo di gioco.

Nella seconda manche i Sierra salgono sul palco di X Factor 2019 portando un brano di Fabrizio De André. Le canzoni del cantautore italiano sono state spesso, nel bene o nel male, protagoniste del talent show. I Sierra hanno quindi una grossa responsabilità sulle spalle. Il brano su cui si esibiscono è Le acciughe fanno il pallone. Fortunatamente il duo riesce nell’impresa e regalano ai giudici e al pubblico un’esibizione molto interessante. I Sierra riescono a riadattare una canzone cantautoriale facendola propria, accostando quindi il mondo cantautoriale al loro mondo, l’hip hop. Con la loro esibizione danno vita ad un esperimento musicale molto interessante oltre che riuscitissimo.

Complimenti a Samuel che ha dato la possibilità ai Sierra di reinterpretare un brano del genere. Anche la giudice degli over Mara Maionchi, di solito molto attenta quando si portano sul palco brani classici della musica italiana, ha apprezzato l’esibizione dei Sierra, riconoscendo che sono riusciti ad attualizzare un pezzo importante come quello di Fabrizio De André. I Sierra riescono a passare indenni anche la seconda manche assicurandosi quindi un posto per il quarto live show. Il secondo eliminato della serata sarà Lorenzo Rinaldi, uno degli under uomini di Malika Ayane, che resta in gara con un solo concorrente, Davide Rossi.



