Sierra, Inedito “Enfasi”/ Torna il brano presentato alle Audition (X Factor 2019)

Enfasi, l’inedito de La Sierra torna dopo le Audition

La Sierra presenteranno stasera a X Factor il loro brano inedito Enfasi già cantato alle Audition. Il gruppo è partito in sordina all’inizio del programma, ma ha conquistato gradino dopo gradino visibilità e apprezzamento del pubblico. Il duo romano, scelto dal giudice inizialmente come outsider e progetto scommessa su cui puntare, fin dal secondo live ha dimostrato un’abilità e profondità di scrittura e riscrittura di cover che ha stupito giudici e pubblico facendo salire esponenzialmente nel tempo il loro gradimento. La Sierra presenterà come inedito il brano Enfasi, basato su ritmiche rap. Punti di forza indubbi del duo sono la verità e immediatezza della scrittura, ben rappresentativa della realtà della periferia metropolitana, la riconoscibilità del loro messaggio e la modernità del ritmo musicale. Chissà se il rap sarà il loro vero ostacolo.

Sierra, Gruppi X Factor: così una settimana fa

Nell’ultima puntata di X Factor Sfera Ebbasta ha criticato La Sierra per la mancanza di tensione e di aggressività del brano da loro interpretato, Snow dei Red Hot Chili Peppers, riscritto nelle parti dei ritornelli. Mara Maionchi li ha definiti piatti e mosci, senza la consueta particolare drammaticità e la solita verve, Malika Ayane ha invece considerato questa interpretazione più tranquilla un attimo di morbidezza necessario, non un calo di efficacia. Il pubblico ha dato ragione a Malika e ai Sierra, premiando il gruppo con il passaggio alla fase successiva.

Il punto debole del gruppo

Il punto debole de La Sierra, tra i gruppi di X Factor, potrebbe essere l’appartenenza ad un genere musicalmente inflazionato, il rap, senza sposarne gli eccessi trap così di moda nè sperimentare altre strade innovative, a parte una connessione saltuaria con aspetti del cantautorato, che però non risulta vincente togliendo forza al messaggio dei loro testi. L’autenticità e la semplicità dei Sierra sono evidenti anche nella striscia quotidiana e nei video da loro girati, clicca qui per guardare la loro esibizione. nel quale si mostra quale sia il loro reale punto di forza: non hanno dimenticato chi sono e da dove vengono. I loro testi esprimono perfettamente i sentimenti e i pensieri dei giovani di oggi e della gente comune.



