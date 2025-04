Pechino Express 2024: è lite Complici Estetici, Gigi Campanile attacca Giulio Berruti sulla malattia: “Siete dei pezzi di mer*a”

È scoppiata la lite tra Complici ed Estetici nella puntata di questa sera di Pechino Express 2025. Facendo un passo indietro Le Sorelle, vincitrici della scorsa tappa, hanno consegnato il malus agli Estetici Gigi Campanile e Dolcenera. Si tratta di Elettra Lamborghini con Bandiera Leopardata, ovviamente un passeggero in più che rende più difficoltoso il viaggio. Il gioco prevede che la coppia con il maluso deve consegnarla alla prima coppia che vede o che riesce a toccare e la prima coppia che hanno visto e raggiunto è stata quella dei Complici ma quando si sono avvicinati per consegnare il malus è scoppiato il putiferio.

Gigi Campanile non ha reagito per nulla bene alla consegna della Bandiera Leopardata degli Estetici. “Siete dei pezzi di mer*a” ha subito iniziato ad attaccare Campanile. “Pezzo di mer*a perché mi devi offendere, scusa. Fai lo sportivo…” ha cercato di calmarlo l’attore ma gli animi si sono riscaldati ancora di più: “Fai lo sportivo lo dici a me dopo che ti ho aiutato in quattro tappe? Tu comincia a fare un po’ lo sportivo e meno in King Drama.” E subito il compagno di Gigi Campanile ha messo in dubbio la malattia di Giulio Berruto: “Oggi finalmente ti vedo con un bandiera non che stai male” E così è scoppiata la lite tra Complici ed Estetici

Complici contro Estetici, Gigi Campanile attacca Giulio Berruti sulla malattia è finisce nel mirino del web: “Vergogna”

Gigi Campanile ha attacca Giulio Berruti a Pechino Express 2025 lasciando intendere che finga sulla malattia, Nicolò Maltese ha difeso l’amico: “Ha detto una cosa a mio avviso intollerabile che è stato toccare la malattia di Giulio… dicendo che era un finto malato che quando gli pareva si svegliava ma l’ho trovato intollerabile. Tu sei stato zitto, tu sei stato un signore perché quella roba lì è proprio brutta da sentire.” Insomma brutta lite tra Complici ed Estetici a Pechino Express 2025. Nel frattempo anche Elettra Lamborghini non ha apprezzato il trattamento riservatole dagli Estetici: “Mi sono fidata di loro e mi hanno sbolognato così, in mezzo alla strada al caldo…No, ci sono rimasta malissimo.”

Sui social, nel frattempo, in molti si sono scagliati contro Gigi Campanile: “È proprio un uomo piccolo, piccolo,” “Ma davvero ha messo in mezzo la malattia di Giulio per uno svantaggio in un gioco? Che pochezza.” “Mamma mia insieme da 30 anni perché trovare persone squallide uguali è impossibili” “Gigi vergognati, odiosi, maleducati e pesanti.” Insomma i commenti di critiche e attacchi hanno sommerso la coppia dei Complici a Pechino Express 2025 e Dolcenera è stata costretta ad intervenire: “Giulio Berruti e Nicolò Maltese, nonostante siete dei ladri di biciclette io e Gigi vi vogliamo un bene dell’anima e voi ed a chi commenta qui senza sapere o senza immaginare il vissuto. Vi vogliamo bene.”