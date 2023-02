Sigarette, scatta l’aumento da oggi 15 febbraio/ 20 centesimi in più a pacchetto

Scatta oggi, 15 febbraio 2023, l’aumento per le sigarette. Così come reso noto da tempo attraverso la legge di bilancio, fumare costerà 20 centesimi in più a pacchetto. Con l’obiettivo di ridurre sempre di più il consumo di sigarette e nel contempo incrementare le tasse, il governo ha deciso di far crescere il prezzo alla vendita di un pacchetto e l’aumento proseguirà con costanza nei prossimi anni: nel 2024 l’importo fisso per unità di prodotto sarà di 28 euro, che crescerà a 28.20 per nel 2025, fino a 28,70 nel 2026. Si tratta quindi di rincari pari ad appunto 20 centesimi da oggi, 10 dall’anno prossimo e 15 dal 2025. Come sempre avviene in questi casi in concomitanza con l’aumento del prezzo delle sigarette cresce anche quello dei sigari, del tabacco da fiuti e dei trinciati per pipa.

Per questa categoria, però, SkyTg24.it sottolinea che l’incremento verrà introdotto: “Con un margine più ampio di manovra, tuttavia, considerando che su questi prodotti le accise sono intorno al 30-35%, contro il 75% delle sigarette”. Mario Antonelli, presidente della Federazione italiana tabaccai, parlando a Quotidiano Nazionale ha spiegato che gli incrementi riguarderanno: “Circa un terzo del listino, a seguire le altre, decideranno le aziende. In che tempi? Non lo sappiamo. Immagino nell’arco di qualche settimane si allineeranno tutti sull’aumento delle accise”.

SIGARETTE, AUMENTO DI 20 CENTESIMI A PACCHETTO: IL COMUNICATO DELLA FIT

Sul sito della Fit viene inoltre specificato: “Si comunica che i prodotti riportati nel listino, già pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it), subiranno una modifica tariffaria che entrerà in vigore dal 15 febbraio 2023. Si evidenzia che, in data odierna, limitatamente alle marche oggetto del cambio tariffa, sono inibite la vendita Cash & Carry e le levate suppletive (straordinarie e urgenti) per le quali sia stata fatta richiesta nella medesima giornata di oggi”. Per chi fuma un pacchetto di sigarette a settimana l’aumento di spesa si traduce a fine mese in 90 centesimi in più.

