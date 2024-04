Sigfrido Ranucci, chi è il il giornalista e conduttore di Report/ “Ricevute molte minacce, sono sotto scorta”

Chi è Sigfrido Ranucci: tutto sulla sua brillante carriera

Sigfrido Ranucci è tra gli ospiti della puntata de La volta buona in onda oggi, mercoledì 24 aprile 2024. Giornalista, inviato di guerra e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci è nato nel 1961 a Roma e si è laureato in Lettere presso l’Università La Sapienza. Dopo aver mosso i primi passi come giornalista nella redazione di Paese Sera, è entrato a far parte della squadra del Tg3. Come giornalista, è stato inviato di guerra nei Balcani e, successivamente, ha condotto diverse inchieste come quella sul traffico illecito di rifiuti, o quella sull’uso del fosforo bianco da parte dell’esercito americano durante la guerra in Iraq.

Dal 2017 è alla conduzione di Report e ha pubblicato anche diversi libri come Il patto: da Ciancimino a Dell’Utri, la trattativa Stato-mafia nel racconto inedito di un infiltrato. Una carriera brillante quella di Sigfrido Ranucci che ha ottenuto anche importanti premi e riconoscimenti.

Sigfrido Ranucci e la vita sotto scorta

In un’intervista rilasciata ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sul Nove condotto da Luca Sommi rilasciata a marzo 2024, Sigfrido Ranucci ha raccontato di aver ricevuto diverse minacce per le numerose inchieste condotte e di vivere sotto scorta. “Ho ricevuto molte minacce e sono sotto scorta. La paura salva la vita”, le parole del giornalista che ha dovuto affrontare le conseguenze del proprio lavoro anche nella vita privata.

“Questo perché c’è un mattacchione in un carcere di Padova, che è stato intercettato mentre assoldava due killer stranieri per uccidermi, probabilmente riconducibili poi a quelli che hanno agito su Piscitelli. Voglio dire, però, che la paura è un sentimento che devi avere, soprattutto quando vai in contesti di guerra, perché salva la vita a te e a chi ti è vicino”, ha concluso il giornalista parlando con Luca Sommi.











