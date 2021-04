Sigfrido Ranucci è sposato?/ Vita privata top secret ma lui svela “I miei figli…”

Dal punto di vista lavorativo, Sigfrido Ranucci è ben noto al pubblico italiano. Il giornalista romano è noto per essere il volto di Report, trasmissione di inchiesta che si prepara a tornare in onda lunedì 3 Maggio ore 21.20 con una nuova puntata, come da lui stesso annunciato sui suoi profili social. Ciò che invece ben poco si conosce è la vita privata di Ranucci, tema che il giornalista preferisce non esporre ai media. Si conosce infatti molto poco della vita sentimentale dell’uomo, che si è sempre dimostrato una persona fortemente riservata. Le poche cose che si conoscono su questo tema arrivano da ammissioni da lui stesso fatte nel corso di qualche trasmissione televisiva.

Sigfrido Ranucci ha una moglie? “I miei figli…”

Non è dato sapere se Sigfrido Ranucci sia sposato: il conduttore di Report non si è mai lasciato andare a dichiarazioni sulla questione in interviste o in Tv. Ciò che è però certo è che ha sicuramente dei figli, dato che in una lettera pubblicata sul Corriere della Sera scrisse di aver fatto sempre vaccinare i propri figli. Un’ammissione servita anche a dipanare alcuni dubbi sulla sua vita privata, anche se non è chiaro se la donna che ha avuto con lui questi bambini sia oggi ancora la sua compagna o moglie.

