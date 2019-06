SIGLA FINALE GRANDE FRATELLO 2019/ D’Urso in “I want to break free” e “Wannabe”

La sigla finale del Grande Fratello 2019 è qualcosa di mai visto prima. Barbara D’Urso ha deciso di ripercorrere le varie epoche della musica coi protagonisti della canzone interpretati da…lei e i suoi mitici opinionisti. Si comincia con una coreografia divertentissima con la canzone dei Queen “I want to break free” e ancora “Wannabe” delle Spice Girls. C’è anche Dolce Amaro di Cristiano Malgioglio, accompagnato da uno staff scatenato di bravissimi ballerini. “Benvenuti alla finalissima” urla Barbara D’Urso, che chiede ai finalisti se hanno apprezzato la sigla finale. “E’ l’ultima puntata e siamo tutti tesissimi. Stasera succederanno una marea di cose”. I concorrenti sono tutti eleganti per la finalissima, dopo la sigla speciale della D’Urso la puntata può finalmente cominciare.

Sigla finale del Grande Fratello: sorpresa nella finale anche per l’edizione 2019

Fioccano copiosi gli indizi sulla nuova sigla finale del Grande Fratello 2019. In occasione dell’ultima puntata, Barbara D’Urso e il suo staff stanno lavorando a pieno ritmo alla realizzazione di uno stacchetto di apertura, in grado di dare al pubblico di Canale 5 un benvenuto speciale. Di cosa si tratta? In attesa di scoprirlo, è stata proprio la conduttrice a seminare, nelle sue Instagram Stories, una serie di piccoli segnali in grado di aiutarci a ricostruire il contenuto della già chiacchieratissima sigla. Una traccia in particolare, sembra ricondurre tutto agli anni ottanta: Barbara D’Urso appare infatti vestita esattamente come Freddie Mercury nell’iconico video clip di “I want to be free”. “Seconda pazzia per il video della sigla di @grandefratellotv di questa sera!!!”, spiega la conduttrice pubblicando uno scatto che la ritrae nei panni dell’indimenticabile leader dei Queen, “proverò ad essere l’ombra del mignolo di Freddie Mercury”. Ma nel filmato, al quale si continua a lavorare senza sosta, non ci sono soltanto gli anni ottanta: alcuni dettagli sembrano suggerire che la coreografia coprirà un arco temporale ben più ampio.

Gli anni’50, gli anni ’60 e… protagonisti della sigla del Grande Fratello

Altri dettagli condivisi su Instagram da Barbara D’Urso anticipano il contenuto della sigla di apertura della finale del Grande Fratello. Lo stacchetto toccherà infatti diverse decadi del passato, fra le quali possiamo annoverare il periodo compreso tra gli anni ’90 e i duemila. A supporto di questa tesi, una serie di filmati condivisi dalla conduttrice nelle ultime ore nei quali mostra una parrucca di colore rosso con le ciocche colorate di biondo. La capigliatura rimanda all’iconica Ginger Spice delle Spice Girls, Geri Halliwell, mentre il vestito prescelto per l’occasione è un mini vestito con la bandiera inglese. Ma le decadi ripercorse dalla conduttrici saranno molteplici: nelle diverse clip sono infatti presenti una Vespa 50 Special, rigorosamente guidata da Kikò Nalli, e una Cinquecento di colore giallo. Tra i protagonisti, oltre ai ragazzi dell’ultima edizione, anche Iva Zanicchi, con un vestito che potrebbe rimandare agli anni ’50. Di seguito, il video della sigla realizzata nella finale dello scorso anno.





