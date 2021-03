Sigla finale Grande Fratello Vip 2020/ Video, a spasso nel tempo con la DeLorean!

Inizia alla grande la finalissima del Grande Fratello Vip. Come di consueto accade alla fine di ogni edizione, l’inizio dell’ultima puntata, che proclama il vincitore, è accompagnata da una sigla speciale alla quale partecipano tutti coloro che hanno patto parte di questa avventura. L’edizione più lunga di sempre del Grande Fratello Vip fa proprio del tempo la caratteristica della sua sigla finale, così Signorini, vestito il camice bianco di Doc (lo scienziato di Ritorno al futuro), sale a bordo dell’iconica DeLorean e inizia il suo viaggio nel tempo. Si parte dagli anni ’50, con una Antonella Elia annunciatrice ed un balletto in bianco e nero con alcuni ex concorrenti. Poi si arriva agli anni ’60 con un balletto dal salotto della Casa di Canale 5, e ancora agli anni ’80 fino al “futuro distopico” con Malgioglio che si lamenta perché “Pupo ha rubato tutte le trasmissioni televisive”. Alla fine della sigla, Signorini si rimette a bordo della DeLorean e torna ai tempi nostri per dare il via alla finalissima.

