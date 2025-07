Temptation Island 2025: tutto sulla storica sigla del reality di Canale 5

Temptation Island: tutto sulla colonna sonora del programma

“Love The Way You Lie“, nata dalla collaborazione tra Eminem e Rihanna, è stata pubblicata nel 2010, ma continua ancora oggi a far parlare di sé. In Italia è diventata ancora più celebre a partire dal 2014 come sigla del reality Temptation Island, che proprio questa sera, giovedì 3 luglio, torna con una nuova edizione su Canale 5. Da più di un decennio, il brano è tra i più ascoltati al mondo, raggiungendo gli 800 milioni di stream su Spotify.

Di cosa parla la canzone? Skylar Gray, che ha scritto il ritornello, si è ispirata alla sua difficile esperienza con l’industria musicale, ma la canzone ha assunto nel tempo nuovi significati per chi l’ascolta, associandola soprattutto a relazioni d’amore tossiche. Tra l’altro, è il singolo più venduto della carriera di Eminem, al secolo Marshall Bruce Mathers III. Anche il videoclip ha avuto un impatto notevole, superando i 2,2 miliardi di visualizzazioni sul canale YouTube ufficiale del rapper. Con il ritorno del programma condotto da Filippo Bisciglia, l’estate italiana si prepara ancora una volta a essere invasa dalle note della hit dei due cantanti statunitensi.

Temptation Island 2025: la sigla del reality è già furore sul web

Come accennato in precedenza, dal 2014 Love The Way You Lie accompagna ogni edizione di Temptation Island come colonna sonora ufficiale. Oggi, giovedì 3 luglio, il reality di Canale 5 torna con la sua nuova stagione e, insieme a lui, risuona anche la sua inconfondibile sigla. Difatti, è bastato accendere la TV, vedere Filippo Bisciglia sullo schermo, e sui social sono subito riapparsi i meme legati al brano. Sul web, in molti hanno scherzato sul ritorno della canzone in prima serata, con tweet ironici come: “E da stasera Rihanna torna a fatturare milioni in Italia senza fare nulla di nulla. Queen”. Una cosa è certa: Temptation Island senza Love The Way You Lie non sarebbe davvero lo stesso.