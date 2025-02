Significato canzone Gaia: “In amore so farmi trovare presente”

Tra le canzoni di Sanremo 2025 che riascolteremo questa sera giovedì 13 febbraio 2025 troviamo quella di Gaia, Chiamo io chiami tu, che si è rivelata un grande successo al primo ascolto ed è stato accolto molto bene dal pubblico.

Il brano portato all’Ariston dalla cantante parla di amore, dei primi momenti, come rivelato dall’artista lanciata al successo da Amici il pezzo si sofferma sull’indecisione in amore, quel Chiamo io chiami tu non è altro che quella parte indecisa che ci condiziona nelle battute iniziali di una storia che nasce, una canzone moderna, fresca e assolutamente ballabile, che però nasconde un sottotesto molto più profondo di quello che fa credere un primo ascolto di Chiamo io chiami tu: “Volevo che fosse una canzone molto immediata e spero che il pubblico a casa la percepisca come tale” le parole della cantante brasiliana.

Chiamo io chiami tu, le reazioni del pubblico e il significato canzone Gaia

La Chiamo io chiami tu portata in gara dall’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi a Sanremo 2025 nasconde in realtà qualcosa di molto personale, il taglio che ognuno di noi può dare, a seconda di come si è sviluppata una storia d’amore. Il significato canzone Gaia può dunque essere diverso, ma allo stesso tempo con un punto di partenza comune, la nascita di un sentimento, di qualcosa di intrigante che andrà poi a svilupparsi in una maniera piuttosto che in un’altra.

Con il pezzo che stasera risuonerà sul palco dell’Ariston, Gaia ha ammesso di voler regalare un chiarimento nelle menti che spesso risultano offuscate: “A volte ci ritroviamo ad essere molto schiavi dei nostri pensieri, della nostra testa e poco legati al nostro istinto. Questo è un augurio per uscire da questo limbo” le parole della cantante italo brasiliana che ha fatto centro con il pezzo di Sanremo 2025 accolto molto bene dai telespettatori.