Significato “Chimica” Ditonellapiaga e Donatella Rettore/ Canzone “Irriverente e divertente”

Una delle canzoni del Festival di Sanremo 2022 diventata subito un tormentone anche fuori dal palco dell’Ariston è stata quella di Ditonellapiaga e Donatella Rettore “Chimica”, una canzone che è un inno all’amore e alla parità di genere. Le due donne durante un’intervista a Grazia hanno rivelato la genesi del testo raccontando e Ditonellapiaga, nome d’arte di Margherita Carducci ha rivelato come il pezzo sia “Irriverente” e sia stato scritto proprio prendendo ispirazione dalla figura di Donatella Rettore.

La canzone portata dalle due donne al 72esimo Festival di Sanremo è un pezzo energico sia nel testo che nella musica e parla, appunto, della chimica necessaria per un rapporto di coppia di qualsiasi tipo esaltando l’amore fisico e privo di inibizioni.

Significato Chimica Ditonellapiaga e Donatella Rettore

In merito a “Chimica” di Ditonellapiaga e Donatella Rettore la cantante ha spiegato la frase che recita: “Non mi importa del pudore, delle suore me ne sbatto totalmente” raccontando come da piccola abbia fatto “Le elementari e medie dalle suore. Sono stata tirata su da loro a suon di calci in culo e ceffoni, ma anche morbide carezze e consolazioni. Le suore ci sono state nella mia vita”.

Ditonellapiaga ha raccontato come durante la creazione di “Chimica” abbia cercato di rifarsi a sonorità vintage e successivamente sia nato il testo allo stesso tempo provocatorio e divertente rivelando come con la partecipazione di Donatella Rettore il pezzo sia diventato ancora più speciale: “È un pezzo irriverente come Rettore che è sempre stata irriverente in maniera positiva. È stata l’apripista di una trasgressione che dovrebbe essere normale ma che viene percepita come tale”.

