Significato e testo "Neve sporca", di cosa parla l'inedito di PierC presentato a X Factor 2025: un dialogo con il sé bambino e il rapporto con il passato

PierC è uno dei finalisti di X Factor 2025, in onda questa sera, giovedì 4 dicembre 2025, con l’attesa finale e la proclamazione del vincitore ufficiale. Il cantante, appartenente al team di Francesco Gabbani, in queste settimane ha ben impressionato per il suo talento artistico e le sue innate dote vocali, al punto da essere spesso definito come la voce più bella di questa edizione.

Oltre all’interpretazione di brani nazionali ed internazionali durante i Live Show, il giovane concorrente ha anche presentato, al pari dei suoi colleghi, il suo inedito, intitolato Neve Sporca. Entrando nello specifico del significato di questa canzone, è stata descritta come un delicato dialogo con il passato nel quale il protagonista, un giovane adulto, si immerge per parlare al sé bambino.

Il brano fa luce sul rapporto con il nostro passato che è fatto non solo di gioie ma anche di ricordi negativi e ferite ancora aperte; il protagonista, in un flusso di pensieri e nel dialogo costante con se stesso, cerca di fare pace proprio con quelle fragilità e quelle ferite che sono rimaste sotto la neve.

Testo Neve Sporca: di cosa parla il brano di PierC

Di seguito il testo di Neve Sporca, inedito di PierC a X Factor 2025:

C’eravamo promessi di girare il mondo in un caravan

E poi il mondo ha girato noi, ma che bella metafora

Questa vita fa quello che vuole anche se non vogliamo

E le stelle su nel cielo

Non sono ancora uscite

O forse non si accendono

Come lucciole ferite

Ma stasera se ti va

Io vorrei

Rimettere dentro i tuoi occhi le tue lacrime

Per tutte le volte che ti ho visto piangere

Nel cesso di un bar di una nave spaziale in disordine

E quando tutto va a puttane

Vorrei che di colpo sparisse la musica

Che restiamo noi e un lampione ci illumina

Ma te le ricordi quelle notti e la domenica

Ai bordi delle strade

Come neve sporca, neve sporca, neve

Sono a pezzi pieno di graffiti

Come un grattacielo abbandonato

Se mi guardo nello specchio

Le maschere che ho messo cadono

E le stelle su nel cielo

Non sono ancora uscite

O forse non si accendono

Come lucciole ferite

Ma stasera se ti va

Io vorrei

Rimettere dentro i tuoi occhi le tue lacrime

Per tutte le volte che ti ho visto piangere

Nel cesso di un bar di una nave spaziale in disordine

E quando tutto va a puttane

Vorrei che di colpo sparisse la musica

Che restiamo noi e un lampione ci illumina

Ma te le ricordi quelle notti e la domenica

Ai bordi delle strade

Come neve sporca, neve sporca, neve

Come neve sporca, neve sporca, neve

Perché un po’ alla volta, anche la neve è neve sporca

Ma stasera se ti va

Io vorrei che di colpo sparisse la musica

Che restiamo noi e un lampione ci illumina

Ma te le ricordi quelle notti e la domenica

Ai bordi delle strade

Come neve sporca