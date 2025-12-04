Significato e testo "punto", inedito di eroCaddeo a X Factor 2025: una ballata intima che racconta di rapporti rimasti in sospeso con un velo di malinconia
C’è anche eroCaddeo nel parterre dei finalisti di X Factor 2025, pronto a giocarsi il tutto per tutto nell’attesa finale in programma questa sera, giovedì 4 dicembre. Il cantante è cresciuto sotto l’ala protettrice di Achille Lauro, suo capo team, e di puntata in puntata ha impressionato sempre più il pubblico, non solo con le interpretazioni dei brani assegnati, ma anche con il successo del suo inedito punto.
Entrando nel merito del significato di punto, il cantante in questa intima ballata ha voluto evidenziare il concetto di sospensione che, molto spesso, rende i rapporti irrisolti e non del tutto archiviati, anche quando sarebbe necessario. Può essere un amore finito, anche se non si ha il coraggio di ammetterlo e di chiudere definitivamente, così come di un qualsiasi rapporto rimasto in sospeso e al quale si guarda con un velo di malinconia e amarezza.
Testo punto, inedito di eroCaddeo: un’intima ballata intrisa di malinconia
Di seguito il testo di punto, inedito di eroCaddeo a X Factor 2025:
Hai la pelle chiara, si vede tutto
Copriti, fa freddo, ti do il mio giubbotto
Scusami se è brutto
Ho meno capelli dell’ultima volta
I tuoi son sempre quelli
Forse erano più lunghi
Ma cosa ce ne importaCi fermeremo a parlare
Tra un giornale e un café al volo
Con la fretta di portare i bimbi a scuola e poi a lavoro
Le vacanze prenotate
Una casa in riva al mare
Menomale che non ci dovevamo dimenticare
Della tua ansia per gli esami
La mia macchina, un catorcio
Ci ha portato ovunque quando cercavamo il nostro posto
Dentro i baci che mi davi
C’era il senso della vita
Ci sembrava fosse un gioco
E abbiamo perso la partita
Sopra i treni regionali
Io ti tengo ancora il posto
Anche se ci sono anziani
In piedi con un braccio rotto
So che siamo stati bene
E che questo vale tutto
Lo sai vero che è finita
E che siamo stati bene
Mentre sbagliavamo tutto
Prima o poi avremo il coraggio
Anche noi di metterci un punto