Significato punto, inedito di eroCaddeo a X Factor 2025

C’è anche eroCaddeo nel parterre dei finalisti di X Factor 2025, pronto a giocarsi il tutto per tutto nell’attesa finale in programma questa sera, giovedì 4 dicembre. Il cantante è cresciuto sotto l’ala protettrice di Achille Lauro, suo capo team, e di puntata in puntata ha impressionato sempre più il pubblico, non solo con le interpretazioni dei brani assegnati, ma anche con il successo del suo inedito punto.

Entrando nel merito del significato di punto, il cantante in questa intima ballata ha voluto evidenziare il concetto di sospensione che, molto spesso, rende i rapporti irrisolti e non del tutto archiviati, anche quando sarebbe necessario. Può essere un amore finito, anche se non si ha il coraggio di ammetterlo e di chiudere definitivamente, così come di un qualsiasi rapporto rimasto in sospeso e al quale si guarda con un velo di malinconia e amarezza.

Testo punto, inedito di eroCaddeo: un’intima ballata intrisa di malinconia

Di seguito il testo di punto, inedito di eroCaddeo a X Factor 2025:

Hai la pelle chiara, si vede tutto

Copriti, fa freddo, ti do il mio giubbotto

Scusami se è brutto

Ho meno capelli dell’ultima volta

I tuoi son sempre quelli

Forse erano più lunghi

Ma cosa ce ne importaCi fermeremo a parlare

Tra un giornale e un café al volo

Con la fretta di portare i bimbi a scuola e poi a lavoro

Le vacanze prenotate

Una casa in riva al mare

Menomale che non ci dovevamo dimenticare

Della tua ansia per gli esami

La mia macchina, un catorcio

Ci ha portato ovunque quando cercavamo il nostro posto

Dentro i baci che mi davi

C’era il senso della vita

Ci sembrava fosse un gioco

E abbiamo perso la partita

Sopra i treni regionali

Io ti tengo ancora il posto

Anche se ci sono anziani

In piedi con un braccio rotto

So che siamo stati bene

E che questo vale tutto

Siamo virgole che non hanno il coraggio di esser puntoDella tua ansia per gli esami

La mia macchina, un catorcio

Ci ha portato ovunque quando cercavamo il nostro posto

Dentro i baci che mi davi

C’era il senso della vita

Ci sembrava fosse un gioco

E abbiamo perso la partita

Lo sai vero che è finita

E che siamo stati bene

Mentre sbagliavamo tutto

Prima o poi avremo il coraggio

Anche noi di metterci un punto