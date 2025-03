In questo 2025, il 5 marzo si celebra il Mercoledì delle Ceneri. Si tratta di una festa mobile, che cambia ogni anno, poiché viene calcolata in base alla data della Domenica di Pasqua. Cade quindi, 46 giorni prima della Resurrezione e anticipa la prima domenica di Quaresima. Consiste inoltre nel primo giorno penitenziale che inaugura la Quaresima e determina la fine del Carnevale. Scopriamo come si vive, la liturgia e le diverse tradizioni in Italia.

Un profondo significato in preparazione al perdono e alla Resurrezione di Gesù

Il Mercoledì delle Ceneri è una ricorrenza decisiva per la Chiesa Cattolica che segna l’ingresso nella Quaresima, i 40 giorni che portano alla Pasqua, durante i quali si vive una profonda penitenza e preghiera, per prepararsi alla Pasqua, durante la quale vi è il rinnovo delle promesse battesimali.

Durante il Mercoledì delle Ceneri le parole d’ordine sono digiuno e penitenza, mentre il celebrante durante la tradizionale messa cosparge il capo dei fedeli con cenere, ottenuta dall’accensione dei rametti d’ulivo benedetti dell’anno precedente.

Questo gesto è un monito per sottolineare la caducità della vita su questa Terra e per spronare i fedeli ad impegnarsi durante tutto il periodo quaresimale. Un altro aspetto della liturgia di questa giornata è l’utilizzo dei paramenti sacri di colore viola, inoltre non viene cantato “l’Alleluia” e non si recita la preghiera del “Gloria”.

Le celebrazioni

Come avviene per altre celebrazioni di tipo religioso, anche il Mercoledì delle Ceneri vanta una serie di costumi tradizionali. Un esempio è quanto avviene presso il comune di Sant’Anastasia, nel Parco Nazionale del Vesuvio in provincia di Napoli, dove ogni anno vi è la “Cenerina”, ovvero un evento durante il quale gli abitanti della città compiono un pellegrinaggio lungo le pendici del monte, fino ad arrivare ad una sorgente di acqua pura, conosciuta con il nome di Olivella.

In molti comuni, inoltre, la giornata del Mercoledì delle Ceneri corrisponde anche all’ultimo giorno del Carnevale, così come accade ad esempio a Marino, in provincia di Roma, ma anche nel comune piemontese di Borgosesia, dove il “Mèrcü scüròt”, viene organizzata una “fagiolata” di mezzogiorno a cui fa seguito una specie di “funerale del carnevale”, visitando le varie osterie del posto.