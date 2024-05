Significato “Sexy magica”, canzone Sarah Toscano vincitrice Amici 2024/ Un brano frizzante e leggero

Si chiama Sarah Toscano la vincitrice di Amici 2024. La giovane cantante, nella squadra di Lorella Cuccarini, inizialmente non sembrava tra le favorite per la vittoria del talent show ma con un percorso in crescendo ha sorpreso tutti, arrivando ad alzare l’ambito premio. La giovane è inoltre fresca di pubblicazione del suo nuovo singolo, un brano fresco e orecchiabile dal titolo “Sexy magica”. La canzone è stata presentata proprio nel corso del talent di Maria De Filippi, ormai qualche settimana fa.

Sarah Toscano ha deciso di presentare a tutti il suo nuovo singolo nel momento in cui era a rischio eliminazione, nella puntata di sabato 20 aprile. Dunque una sfida non di poco conto per Sarah, che possiamo dire, l’ha vinta alla grande. “Sono felice di cantare questo brano” aveva spiegato lei prima di far sentire a tutti il suo nuovo singolo, allegro e leggerlo. Nel ritornello si ripete la frase: “Sexy amore magica, ora portami via, se fosse l’unica, nell’aria, se tra la folle resti con me, io sexy amore magica”. La canzone, uscita sulle piattaforme digitali già il 30 aprile, è stato scritto da Giampiero Gentile e Raffaele Esposito ed è prodotto da Room 9.

“Sexy magica”, il significato del brano di Sarah Toscano

Il significato del brano “Sexy magica”, presentato da Sarah Toscano nel corso di una puntata di Amici 2024, è molto semplice e intuitivo: si parla di una notte di passione nella quale la protagonista desidera essere portata via per rendere la notte “sexy e magica”, proprio come si sente lei. Il brano, pubblicato sulle piattaforme digitali il 30 aprile, ha già avuto un ottimo successo: in meno di 20 giorni ha infatti fatto registrare più di un milione e 300 mila ascoltatori.

In tanti, dunque, hanno avuto modo di sentire il nuovo singolo della fresca vincitrice di Amici 23, che ha conquistato il cuore del pubblico oltre che dello studio. Sarah ha cominciato ad approcciarsi piccolissima al mondo della musica, come raccontato dai suoi genitori, che hanno rivelato come già a cinque anni studiasse pianoforte. In breve tempo ha iniziato a dedicarsi a concorsi internazionali, dovendo abbandonare via via un altro suo grande amore: il tennis.

