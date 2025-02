Significato testo Amarcord di Sarah Toscano, in gara a Sanremo 2025

C’è anche la giovanissima Sarah Toscano in gara al Festival di Sanremo 2025, e si è doimostrata a suo agio nella prima esibizione. L’ex vincitrice di Amici ha portato il testo Amarcord che, come suggerisce già il titolo, racconta di una nostalgica rievocazione del passato, in questo caso di un’esperienza amorosa che ha fatto soffrire la protagonista ma che oggi, attraverso occhi più lucidi e consapevoli, diventa uno spunto di riflessione e regala un briciolo di speranza.

“Non mi rimane niente / C’ero io, c’eri tu / Una lacrima mi scende / Anche se ti scorderò / In un club il sabato / È tutto così amarcord“, recita una delle strofe riprendendo il filone nostalgico/malinconico. Il testo Amarcord è prettamente pop e dai ritmi serratissimi, si presenta come veloce e travolgente e il suo significato viene così descritto da Sarah Toscano a Tv Sorrisi e Canzoni: “Vivo o meglio rivivo un’esperienza amorosa, faccio le mie considerazioni e vado avanti. A volte ripercorrere i ricordi fa bene, fa prendere consapevolezza“.

Amarcord di Sarah Toscano, un brano tra nostalgia e illusione

Nell’analisi del significato del testo di Amarcord non si possono non notare due riferimenti culturali. Il primo è indissolubilmente legato al titolo, che ricorda il film di Federico Fellini del 1973, il secondo è invece una citazione de La vie en rose di Édith Piaf. Un brano che risulta estremamente evocativo e nostalgico, che racconta di una ragazza che volge uno sguardo verso il passato pur rimanendo costantemente ancorata al presente, quel presente che l’ha liberata di un peso.

Nel testo Amarcord di Sarah Toscano infatti, è anche centrale il tema dell’illusione, con la protagonista che racconta di essere stata illusa in passato da un amore che riteneva diverso, e che si aggrappa ora ad una speranza per il futuro: “Cosa eri tu, non lo so / Ma un po’ mi avevi illusa / Sai però / Forse in un film io con te / Non mi c’immagino / Sembra così démodé, però era magico“.

Analisi dell’interpretazione del testo Amarcord dopo la prima esibizione

Il testo di Amarcord è un viaggio nei ricordi che sono ancora vivi dentro di lei. Pur essendo giovanissima, le emozioni legate ad una storia d’amore sono sempre molto intense e, alla fine di una relazione, la mente torna a quei momenti analizzando ciò che non è andato. Con semplici parole e immagini ben fissate nella mente, Sarah Toscano riesce a rivivere, anche con nostalgia, una storia d’amore finita, lontana ma che le ha lasciato insegnamenti importanti per poter affrontare nel modo migliore altre relazioni.

“E ancora quel ricordo stupendo. Non è volato via con il vento. Ma dopo tutto mi arrendo. Una lacrima mi scende giù”, canta la giovane artista che, pur essendo giovanissima, ha vissuto con intensità la relazione portando i ricordi, ma anche i segni delle prime emozioni sentimentali, nel cuore. Amore e dolore in Amarcord che rappresenta perfettamente quelli che sono gli amori giovanili finiti.