Testo “Anema e Core” di Serena Brancale: ecco l’esibizione!

Dieci anni dopo il debutto tra le nuove proposte, ecco di nuovo Serena Brancale al Festival di Sanremo. La giovane artista ha presentato un brano ricco di sentimenti ed emozioni, il testo “Anema e Core” è scritto proprio da lei insieme a Abbate ed Ettorre. La pugliese Serena Brancale si è esibita con la sua amata sorella Nicole che per l’occasione è stata la direttrice dell’orchestra. Il ritmo del suo brano ha immediatamente coinvolto il pubblico, facendolo rimanere a bocca aperta per la particolarità della melodia.

Nicole, chi è la sorella di Serena Brancale? Dirige l'orchestra a Sanremo 2025/ "Era il sogno di mamma"

Durante la performance si è percepito il suo intento di condividere con gli ascoltatori la sua interpretazione dell’amore, che per l’appunto, si esprime con “Anima e core”. Si tratta di un sentimento puro, che per lei non deve avere maschere. Nella performance, infatti, si è mostrata completamente libera dagli schemi, “mettendosi a nudo” omaggiando uno dei suoi artisti preferiti, Pino Daniele. Proprio quest’ultimo l’ha ispirata grazie alla sua capacità di scrivere testi profondi con pochissime parole. Insomma, un grande successo anche dopo il primissimo ascolto.

Serena Brancale con Anema e core a Sanremo 2025/ "E' una bomba", ma la sua performance divide...

Significato testo “Anema e Core” di Serena Brancale: omaggio a Pino Daniele

Il testo “Anema e core” è intriso di sentimento e di emozione quello che Serena Brancale ha scelto di presentare a Sanremo 2025. Sul palco dell’Ariston l’artista torna dopo aver esordito da giovanissima tra le nuove proposte ma questa volta è pronta a convincere con un brano da vera e propria big. La canzone da lei scritta si chiama “Anema e core” e racconta di un sentimento dolce e ricco di passione, declinato nelle due sfaccettature della sua personalità.

Il testo di Serena Brancale è ricco di energia, di passione, di sentimento, di amore, quello verace, che scotta e fa pulsare le vene: lei, tra italiano e dialetto, mostra tutto il suo lato più intimo e trascina la persona amata in un sogno onirico, fatto di desideri che diventano realtà. “Stanotte saremo due stelle del cinema italo-americano”, dice Serena Brancale nel brano “Anema e core”. Ed ecco che tutto in quella notte d’amore sembra possibile, tutto può succedere.

Dario Morello, chi è il fidanzato di Serena Brancale? Pugile famosissimo/ Nuova fiamma dopo Walter Ricci

Significato testo “Anema e Core” di Serena Brancale: l’analisi

“Non lo so se ti suonerà neo-melodico, ma stanotte ti dedico: anema e core” ripete ancora l’artista barese, Serena Brancale, nel testo che ha scritto per omaggiare Pino Daniele e che ha scelto di portare all’Ariston per Sanremo 2025. E così, mentre fluiscono le parole e le strofe, scivolano man mano via anche le emozioni. Quell’amore un po’ passionale, un po’ bugiardo, un po’ malandrino, si trasforma nel sogno di una notte nel quale lei dedica anima e cuore alla persona amata, chiedendo un bacio al chiaro di luna. Il testo “Anema e core” è, per Serena Brancale, un modo di essere, un impegno per la vita a mettere tutta sé stessa in qualsiasi cosa faccia.