Significato Testo “Apnea” di Emma/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2024)

“APNEA”, QUALE MESSAGGIO NASCONDE IL TESTO CANZONE EMMA A SANREMO 2024?

“Apnea” è il testo con cui Emma si presenta sul palco del Festival di Sanremo 2024, con un significato profondo che emerge fin dal titolo della canzone, che richiama la sensazione, espressa nel brano, di rimanere senza fiato davanti al ricordo di un passato amoroso che si è ormai concluso. Il testo della canzone è stato scritto, oltre che dalla cantante, anche da Petrella e Paolo Antonacci, veri e propri nomi sacri nella musica italiana.

Il testo di “Apnea” di Emma, con cui partecipa al Festival di Sanremo 2024, parla di amore, ma con la tristezza di una relazione appena finita. La protagonista, ragionando sull’accaduto, finisce per attribuire la colpa della fine della relazione all’instabilità del partner, in un lungo viaggio interiore che si conclude solo quanto riesce a vedere l’accaduto sotto una luce diversa. Quella mancanza del respiro che caratterizza la canzone di Emma per Sanremo 2024, l’Apnea, appunto, “ma e la porto dentro da sempre, da quando da bambina facevo le recite e cantavo nel coro della scuola“.

“APNEA”, ANALISI E SIGNIFICATO TESTO CANZONE EMMA A SANREMO 2024

Dall’analisi del testo di “Apnea” di Emma per Sanremo 2024 emerge il significato profondo della canzone, seppure a livello lessicale non abbia uno stile particolarmente raffinato o originale. Uno stile che, sul palco dell’Ariston, finisce per cozzare con l’animo esuberante e combattivo che l’artista riesce a tirare fuori quando ha un microfono in mano. Così, quello che sembra essere un piano disperato della protagonista della canzone, diventa un grido, forse liberatorio, sicuramente arrabbiato.

Ma la nota più importante che emerge dal testo di “Apnea” di Emma, presentato ieri per la prima volta a Sanremo 2024, è il significato conclusivo, che sembra lasciare aperta una speranza. “Dimmi se ti va di fare tutto con me, Dimmi che rimarrai tutto il weekend, senza fare niente“, canta Emma, mettendo in scena una speranza, che tuttavia sembra essere anche vana.











