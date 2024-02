SIGNIFICATO TESTO “AUTODISTRUTTIVO” CANZONE LA SAD/ La disperazione e poi la rinascita

La Sad a Sanremo 2024 con “Autodistruttivo”: storia di una risalita

L’apparenza inganna. Ed è davvero il caso di dirlo nel caso dei La Sad, che sul palco di Sanremo si presentano senza maglie, con un aspetto punk, creste colorate, e piercing vari. La loro canzone, “Autodistruttivo”, ha però un significato profondo: parla infatti di accettazione, di vite sprecate, di sopravvivenza. Nel dettaglio, il testo che vede tra gli autori anche Riccardo Zanotti – ossia Ricky dei Pinguini Tattici Nucleari – parla di infanzia bruciata, di giovani che scappano di casa, di vite buttate. Così, l’unica soluzione sembra andare in coma “dentro il solito bar” e “vomitare anche l’anima”. C’è però qualcosa che salva il protagonista del brano, che ha imparato “come si sopravvive là fuori“.

TESTO "AUTODISTRUTTIVO", CANZONE LA SAD/ Analisi e significato, Sanremo 2024: la fragilità dell'animo umano

Sanremo 2024, che significato si racchiude nel testo “Autodistruttivo” di La Sad?

Il testo di “Autodistruttivo”, la canzone dei La Sad al Festival di Sanremo 2024, è uno di quelli che hanno un significato profondo. È anche in virtù di questo che molti si sono ricreduti dopo la loro prima esibizione, andando oltre i preconcetti derivanti dall’aspetto punk, con creste colorate e uno scheletro di metallo come abito. Anche se ai più attenti, fin dai primi spoiler, non era passato inosservato il fatto che tra gli autori ci fosse una firma prestigiosa, ovvero quella di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Chi ha creduto fin dall’inizio nel significato del testo “Autodistruttivo” di La Sad, dunque, non si è sbagliato.

TESTO "AUTODISTRUTTIVO", CANZONE LA SAD/ Analisi e significato, Sanremo 2024: la fragilità dell'animo umano

Il duo, che si è esibito per quarto, ha presentato già nei primi versi, quello che è il tema centrale della canzone: il suicidio. “Questa è la storia di un’altra vita sprecata”, dice infatti il cantante. È così che viene raccontata la storia di una persona che crede di non riuscire più ad andare avanti per le numerose difficoltà incontrate nella vita. Il messaggio è sia uditivo che visivo, perché sul palco dell’Ariston durante le esibizioni sono apparsi alcuni figurati che rappresentavano, attraverso dei cartelli, proprio protagonisti di drammi di questo genere. All’interno del testo, però, c’è poi una svolta: “Lui ha imparato come si sopravvive là fuori”. È un invito a convincersi che può esserci un futuro diverso.

TESTO "AUTODISTRUTTIVO", CANZONE LA SAD/ Analisi e significato, Sanremo 2024: la fragilità dell'animo umano

Significato testo “Autodistruttivo”, canzone La Sad a Sanremo 2024, la nostra analisi: è autobiografico

I La Sad stessi hanno ammesso che il testo di “Autodistruttivo”, la canzone che hanno portato al Festival di Sanremo 2024, è autobiografico. “La musica ci ha salvato la vita”, hanno affermato al termine della loro prima esibizione sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus. In passato, infatti, nonostante la giovane età, hanno dovuto affrontare dei momenti difficili, che li hanno portati a compiere brutti pensieri. È grazie alla loro passione comune che si sono rialzati e adesso stanno cercando di conquistare i loro obiettivi, tra cui arrivare al grande pubblico.

Il tutto con un nobile fine, quello di sensibilizzare la popolazione italiana sul tema del suicidio, soprattutto tra i giovanissimi. È per questo motivo che il brano vuole anche promuovere l’associazione Telefono Amico Italia, che da cinquant’anni si occupa di prevenzione, fornendo sostegno telefonico a chiunque si trovi in crisi. “Abbiamo passato brutti momenti che ci hanno unito, è proprio da questo deriva il nostro amore. Siamo riusciti a trasformare in arte i pensieri brutti, dando voce alle persone che hanno affrontato il nostro stesso problema. È giusto parlarne”, hanno spiegato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA