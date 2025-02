Fedez analisi e significato di Battito a Sanremo 2025

Ieri sera il rapper lombardo ha fatto il suo secondo debutto sul palco dell’Ariston a Sanremo 2025. Fedez ha presentato la sua Battito, sconvolgendo la platea dell’Ariston, visibilmente emozionato, ma facendo altrettanto con gli spettatori seduti e con il pubblico da Casa. Una canzone capace di entrare fin da subito nella pelle, ma con un crescendo di tensività che arriva a incollare i telespettatori al piccolo schermo. Un messaggio forte, arrivato più chiaro anche agli ascoltatori: il tema è la depressione, l’ansia, gli attacchi di panico, una canzone compresa benissimo da chi combatte con questi mostri invisibili che logorano da dentro.

“Battito” testo canzone Fedez a Sanremo 2025

Fedez torna per la seconda volta sul palco dell’Ariston e partecipa in gara con il testo “Battiti“, una canzone al quale hanno collaborato anche gli autori Federica Abate, Cripo e Alessandro La Cava. Il testo di Fedez, che vuole trasmettere un messaggio preciso, è un racconto sul disagio mentale. Come ha affermato lo stesso rapper durante la presentazione ufficiale del Festival su Instagram: “Si tratta di una canzone intima che rappresenta la depressione attraverso l’amore”, nella quale è proprio la figura femminile ad essere protagonista come sinonimo di malessere.

Questa similitudine traspare non solo nelle parole del testo di Battiti ma anche nella musica un rap oscuro ma con aperture, come per simboleggiare il bisogno e la voglia di guarire per uscire dal tunnel. Emerge poi chiaro il paragone tra una storia d’amore soffocante e tossica dalla quale è difficile allontanarsi, e la sofferenza psicologica che può provocare gli stessi effetti. Entrambe le crisi però possono essere superate grazie ad una corretta terapia e alla consapevolezza, restando anche attenti a non abusare delle cure per non restare troppo “alienati dalla realtà“.

Analisi e significato testo Battito, la canzone di Fedez a Sanremo 2025: la depressione vista come un amore tossico

Il significato del testo Battito era stato spiegato da Fedez in varie occasioni, tra cui la presentazione del brano in gara alla trasmissione “Sarà Sanremo“. In quella occasione infatti, il rapper sottolineò come il testo Battiti fosse molto personale perché racconta di una esperienza già vissuta in prima persona con la depressione. In questo caso però il disturbo mentale è presentato in forma femminile, come un amore che fa soffrire ma allo stesso attrae, una donna dalla quale non ci riesce ad allontanare nonostante la volontà.

E ogni volta che ci si abbandona ai pensieri è come “un pugno nello stomaco” poi subentra l’illusione di stare meglio e infine la consapevolezza che ancora c’è molto da fare per superare “il male“. In uno dei passaggi più importanti del testo Fedez parla anche degli effetti dei medicinali, citando proprio uno dei principi attivi utilizzati come terapia dei disturbi psichici, la Fluoxetina, chiamata anche pillola della felicità. Una sostanza che crea l’illusione di “vedere il bicchiere mezzo pieno“, ma solo perchè “anestetizza” e “annulla”, facendo così sentire la persona “socialmente accettata“, nonostante il disagio contro il quale sta combattendo.