Significato testo “Casa mia” di Ghali/ Analisi e frasi della polemica “pro Palestina” (Sanremo 2024)

Un testo profondo e ricco di significato quello presentato da Ghali a Sanremo 2024. Accompagnato dal “suo alieno”, il cantante ha stupito il pubblico dell’Ariston con un brano particolarmente impegnato, seppur leggero nei ritmi e nel sound. Nel testo, infatti, il rapper immagina di spiegare ad un alieno come funziona questo pianeta per lui sconosciuto. Ghali ha parlato nel testo di “bombardamenti sugli ospedali per un pezzo di terra“: una frase riferita alla guerra in Medio Oriente, con i continui attacchi sulla Striscia di Gaza.

Ornella Muti: "A Sanremo 2024 a bordo di un trattore"/ "Regaleremo arance ai vip e cantanti"

Ma qual è il significato di “Casa mia”? L’artista racconta la ricerca delle proprie radici. Il testo, come abbiamo detto, è un dialogo tra lui e un extraterrestre. Questo mette in risalto come la Terra sia un posto bellissimo e che, nonostante le tragedie, la natura tende a sistemare sempre tutto. Nel testo emerge un mondo senza barriere, libero ed egualitario, ma anche tristemente ingiusto, come quando avvengono bombardamenti per un pezzo di terra.

Ghali, polemica a Sanremo 2024 con "Casa mia": perchè?/ Testo impegnato, ritmo da dancefloor

Significato testo “Casa mia”: scoppia la polemica per la strofa “pro Palestina”, cosa vuole dire Ghali?

“Casa mia“, canzone scritta da Ghali insieme a Davide Petrella e Michelangelo, presenta all’alieno il mondo nel quale viviamo. “Ma che ci fai qui da queste parti, quanto resti e quando parti, ci sarà tempo dai per salutarci, non mi dire che ho fatto tardi” dice all’extraterrestre il cantante. Parlando dell’epoca moderna, sottolinea che “siamo tutti zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare, figli di un deserto lontano, zitti non ne posso parlare, ai miei figli cosa dirò, benvenuti nel Truman show“.

Pubblicità occulta alle scarpe di John Travolta: Striscia la notizia "pizzica" Sanremo 2024/ Rai si difende

Analizzando il Significato testo “Casa mia” la strofa più discussa e chiacchierata, come abbiamo detto, è quella che cita quanto sta accadendo a Gaza: “Ma come fate a dire che qui è tutto normale, per tracciare un confine, con linee immaginarie bombardate un ospedale, per un pezzo di terra o per un pezzo di pane“. Parole che sottolineano l’ipocrisia del nostro tempo. Un testo impegnato, dunque, per Ghali, nonostante una canzone leggera e frizzate con un pizzico di ingenuità consapevole.











© RIPRODUZIONE RISERVATA