Significato Testo “Click Boom” di Rose Villain/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2024)

Rose Villain, il testo di “Click Boom!” a Sanremo 2024: la nascita di un amore travolgente

Il testo di “Click Boom!”, la canzone di Rose Villain al Festival di Sanremo 2024, è un brano che parla d’amore, ma con una chiave moderna. La giovane cantante, cresciuta negli Stati Uniti d’America, per il suo debutto all’Ariston di Sanremo ha deciso di puntare su un brano in cui mixa la ballad a sonorità da hit parade. Inerme dinanzi alla possibilità di vivere un nuovo amore, la cantante vive un momento di confusione emotiva presa dalla paura di soffrire ancora. Nonostante tutto però decide di rischiare: “Piove sopra una lacrima, Perché ho bisogno di te, Giuro stavolta è l’ultima” – facendo entrare il fortunato nel suo stato di disordine emotivo. “Ti ho fatto entrare nel mio disordine, senza di te non ho niente da perdere” – canta Rose Villain che alla fine si arrende all’amore!

Testo “Click boom!", canzone Rose Villain/ Analisi e significato (Sanremo 2024)

Un amore che paragona ad un proiettile che fa click boom al suo cuore! E’ l’inizio di una bella favola moderna da vivere nelle canzoni e nelle strade, ma anche sul monte Everest come canta nel finale “Dovesse finire stanotte, Ti seguirei sull’Everest, Con tutte le ossa rotte”.

Testo “Click Boom!”, canzone Rose Villain a Sanremo 2024: l’analisi e il significato di un brano moderno

Il significato di “Click Boom!” di Rose Villain in gara a Sanremo 2024 racchiude le due anime della cantante. “Racchiude il mio dualismo: dentro c’è una parte più malinconica e un’altra più aggressiva” – ha dichiarato l’interprete che canta l’amore si, ma in una chiave moderna e non banale. Quel suo “click boom”, infatti, sono due parole destinate a diventare martellanti nei prossimi mesi!

L’inizio di una storia d’amore è un viaggio e come tale non sappiamo come andrà a finire. Una cosa è certa: lasciarsi andare aprendo le porte del proprio cuore mostrando il proprio disordine emotivo è una prova di coraggio che non tutti sono capaci di fare. Ma l’amore quando bussa alle porte del cuore non lascia alcuna via d’uscita se non quella di viverlo a pieni polmoni. “Senza di te non ho niente da perdere, E non ho mai avuto paura del buio, Ma di svegliarmi con accanto qualcuno” – canta Rose che conclude dicendo – “Per me l’amore è come un proiettile, Ricordo ancora il, Suono click boom boom boom”!

