Significato testo Cuoricini: di cosa parla la canzone dei Coma_Cose a Sanremo 2025

Per la terza volta i Coma_Cose saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2025 con il testo Cuoricini. Il pubblico, ormai, ha imparato a conoscere questo duo che non solo condivide la passione per la musica, ma anche un amore in grado di superare qualsiasi crisi. Il testo Cuoricini dei Coma_Cose neanche a dirlo parla d’amore.

Come hanno confessato i Coma_Cose in un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, il suddetto testo è un insieme di idee differenti che sono finite per funzionare incastrandosi come per magia. Le coppie devono sempre sopportare gli alti e bassi della vita che mette i bastoni tra le ruote all’amore. Quest’ultimo, però, deve fare molta attenzione ai social che spesso impoveriscono i rapporti umani. Chi ha avuto modo di ascoltare la canzone dei Coma_Cose l’ha definita molto radiofonico e dolce, ma ora vediamo il significato del testo Cuoricini.

Testo Cuoricini, canzone dei Coma_Cose a Sanremo 2025: l’analisi e il significato del brano

Di cosa parla la canzone presentata a Sanremo 2025? Vediamo qual è il significato del testo Cuoricini dei Coma_Cose (che si sono sposati): in un mondo sempre più tecnologico, dove si è connessi h24 ai social, e si sta con lo sguardo basso verso lo schermo di uno smartphone, qual è il ruolo dell’amore? Come si possono intessere dei rapporti umani degli di tale nome? “Oggi mi sento una pozzanghera/ Se l’ansia mi afferra” inizia il loro brano. E l’ansia è il mal del XXI secolo che attanaglia soprattutto le vite dei più giovani.

Il significato del testo Cuoricini parla di un rapporto d’amore impoverito dall’uso dei social, delle emoji che piovono a pioggia in ogni messaggino, infatti si legge un altro verso che rende bene l’idea di queste storie d’amore dove non ci si parla e non si ha l’ombra di un dialogo: “Un divano e due telefoni/ È la tomba dell’amore”. A un certo punto uno dei due canta all’altro che parlava e parlava, ma non veniva ascoltato, perché era impegnato a mettere i cuoricini sui social, e così facendo crolla un mondo (quello della coppia) e il mondo in generale.

Analisi dell’interpretazione del testo Cuoricini dopo la prima esibizione

Dopo la prima esibizione di “Cuoricini” dei Coma_Cose, il pubblico si è reso conto di essere di fronte ad un vero e proprio revival anni ’80. Il ritmo, i vestiti, tutto sembra perfetto per la nuova hit italiana dell’anno! Come hanno dichiarato i cantanti, che sono sposati anche nella vita reale, la canzone parla delle problematiche di coppia e della volontà di risolverle. Del resto anche loro sono stati protagonisti di una crisi amorosa che stava quasi per farli lasciare, ma hanno resistito fino a sposarsi.

Le reazioni alla prima esibizione sono state incredibilmente positive: il pubblico si è ritrovato moltissimo nell’interpretazione del testo. Dopotutto, i Coma_Cose avevano dichiarato di aver scritto una canzone per tutti, affrontando la quotidianità di una coppia. Una versione un po’ “agrodolce” l’avevano definita, e ci sono riusciti in pieno, sia nel titolo che nella presentazione scoppiettante della canzone. Loro, la convivenza quotidiana la vedono come formata da due cuori, da qui il titolo “Cuoricini“.