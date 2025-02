Significato testo Dimenticarsi alle 7: di cosa parla la canzone di Elodie a Sanremo 2025

Elodie è senz’altro una delle cantanti più belle e brave del panorama musicale italiano e la sua quarta partecipazione al Festival di Sanremo 2025 potrebbe dimostrarsi quella spinta necessaria per farla volare ancora di più in alto e classifica facendosi amare da più pubblico possibile. Il testo della canzone che porta all’Ariston si intitola Dimenticarsi alle 7 e promette di essere malinconico, ma di sicuro ritmato e cantabile fin dal primo ascolto.

Elodie, intervista dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, confida di essere stata una frequentatrice di club e discoteche per via del suo amore per la musica e il ballo in generale. La sua canzone vuole anche celebrare l’atteggiamento frizzante e sbarazzino che si ha quando si è giovani e si crede di avere il mondo tra le mani. In primavera Elodie presenterà il suo nuovo album di inediti prima di partire in tour per la stagione estiva. Ma ora andiamo a scoprire il significato del testo Dimenticarsi alle 7.

Testo Dimenticarsi alle 7, canzone di Elodie a Sanremo 2025: l’analisi e il significato del brano

Il significato del testo Dimenticarsi alle 7 di Elodie lo andiamo ad analizzare proprio adesso: la canzone è ambientata di mattina presto, dopo che si è andati a ballare tutta la notte, con la voglia di dimenticarsi di una persona che si ha appena conosciuto. Il saliscendi delle emozioni è presente nel brano quando si legge “Degli occhi miei/ Se è vero che poi fanno la ruggine”.

Elodie – che si è esposta sulla politica di recente – nella sua canzone per il Festival di Sanremo 2025 canta che non ha più voglia di piangere, ma non riesce subito a staccarsi da questa persona che ha incontrato in un club e con la quale sarebbe anche disposta a vivere un amore nato dalla fatalità. Quando si torna a casa, però, la mattina presto, e si ricorda ciò che si ha fatto e chi si è incontrato, allora viene spontaneo cantare il ritornello che è anche il testo della canzone Dimenticarsi alle 7.

Analisi dell’interpretazione del testo Dimenticarsi alle 7 dopo la prima esibizione

Elodie lo aveva detto: questa sarebbe stata una canzone estremamente personale e per la prima volta avrebbe aperto lati di sè sino ad ora nascosti a Sanremo 2025. E così è stato, dato che molti hanno ammesso di essere rimasti stupiti dalla sua esibizione. Il brano parla del momento in cui si cerca di dimenticare una persona dopo averci passato dei momenti bellissimi. Ad esempio, Elodie fa riferimento ad un periodo della sua vita in cui frequentando i club le succedeva di dover fare i conti con una notte che finisce, andando poi a riflettere sull’esperienza che termina quasi all’improvviso. La sua performance è stata un successo totale, anche se molti dei fan non si aspettavano una canzone così lenta, intima e profonda.