Significato testo “Due altalene” di Mr. Rain/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2024)

Sanremo 2024, quale significato c’è dietro al testo “Due altalene” di Mr Rain

“Due altalene” è la canzone scritta e interpretata da Mr. Rain per il Festival di Sanremo 2024 dopo il grande successo dello scorso anno di “Supereroi”. Anche questa volta, i buoni sentimenti la fanno da padrone nel brano portato all’Ariston, che parla di un amore. L’artista, come ha fatto sapere, si è ispirato ad un lutto familiare. Il brano, infatti, si concentra sulla forza dei legami che resistono al tempo e alle difficoltà. Nel testo, il “narratore”, spiega di avere difficoltà nel trovare le parole per parlare dei suoi sentimenti.

Ad ispirare Mr. Rain nella stesura del brano che porta a Sanremo, sono state le storie delle persone. A raccontarlo è stato proprio lui: “Durante il tour le persone non mi chiedevano foto e selfie come si fa di solito, ma volevano raccontarmi le loro storie. Ecco, Due altalene è l’insieme di tutte queste storie”. Ma qual è il significato di questo delicato brano? Nel dettaglio, si parla di un lutto, di una perdita: quella di un padre che perde suo figlio.

Significato testo “Due altalene” Mr Rain: la perdita e…

Il testo della canzone “Due altalene” di Mr Rain vede il narratore dialogare con la persona perduta. “Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere. Ho imparato che certe volte un fiore cresce anche nelle lacrime, ma non è facile, se non sei con me” recita il delicato testo. Una carezza sul dolore e sul vuoto lasciato da chi se ne va, nel cuore di chi resta e ama sofferente. Si tratta di un brano dal sapore malinconico.

Tra i passaggi più delicati del testo “Due altalene” c’è la strofa “io e te fermiamo il mondo quando siamo insieme, anche se dura un secondo come le comete, griderò il tuo nome fino a perdere la voce, sotto la pioggia sotto la neve, sospesi in aria come due altalene”. Il significato del testo “Due altalene” di Mr. Rain, come abbiamo detto, gira intorno a un lutto, più nello specifico quello di un padre che perde il figlio. Nel testo del brano, però, il dolore viene “universalizzato” e dunque non ridotto ad una sola storia.

