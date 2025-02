Significato testo canzone Joan Thiele Sanremo 2025

Joan Thiele è in gara a Sanremo 2025 col testo “Eco” che ha un significato molto introspettivo ed emotivo, ed è un racconto che a partire da alcuni ricordi di infanzia, si sviluppa poi rappresentando la volontà di superare alcune paure e timori pur rimanendo sempre sè stessi. La cantante aveva infatti già spiegato in una intervista rilasciata a Raiplay le emozioni che aveva provato già in fase di scrittura, dicendo: “Il pezzo è praticamente nato da solo, ho iniziato a piangere mentre lo scrivevo ed è stata una forte emozione“.

Joan Thiele, già nota per aver vinto un David di Donatello grazie a “Proiettili” scritta per la colonna sonora del film “Ti mangio il cuore” dice di essersi ispirata proprio alle sonorità cinematografiche anche per quest’ultimo testo che porta a Sanremo 2025 e che parla di alcune sue esperienze di vita e del coraggio di difendere sempre le proprie idee.

Analisi e significato testo Eco, la canzone di Joan Thiele a Sanremo 2025: il coraggio di superare la paura

Il testo “Eco” di Joan Thiele è una canzone che parla del viaggio della vita, un percorso lungo a volte difficile ma fatto di scelte e consapevolezza. Già nelle prime parole del testo della canzone infatti emerge la volontà di voler difendere la propria identità e le proprie idee, nonostante le insicurezze. Il tema del superamento delle paure e di trovare il coraggio è centrale nel racconto che, attraverso immagini di vita vissuta durante l’infanzia evolve resistendo ai cambiamenti del tempo. Eco, come ha affermato la giovane musicista, è dedicata a suo fratello.

Proprio per questo nel testo “Eco” di Joan Thiele ci sono chiari riferimenti a due bambini che si trovano al sicuro nel restare abbracciati ad ascoltare la musica, e la loro mamma che li ha cresciuto che viene descritta come una donna “più pura della bellezza“. Il messaggio di incoraggiamento è chiaro, un invito a non cedere alla paura che “resiste ad ogni età“, ma “fissarla negli occhi restando in equilibrio“. Seguire l’istinto, anche sbagliando, perché le idee sono più importanti della rabbia. Parole nelle quali tutti possono ritrovarsi, consapevoli delle fragilità che rendono uniche e speciali le persone.