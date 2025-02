Significato testo Febbre: di cosa parla la canzone di Clara a Sanremo 2025

Per Clara a Sanremo 2025 sarà emozionante come la prima volta, ma lo farà con una consapevolezza in più portando il testo Febbre e ovviamente parlerà d’amore. Quest’anno al Festival sono tanti i cantanti che parleranno del sentimento più bello che esista al mondo.

La giovane Clara che è stata amata dal pubblico fin dalla sua apparizione nella fiction Mare Fuori, e poi con la sua partecipazione al Sanremo dello scorso anno con il brano “Diamanti Grezzi), ecco che ha confessato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni di tenere questo brano nel cassetto e di quanto sia importante “trovare la versione migliore di sé” anche quando ci si trova in mezzo agli alti e i bassi dell’esistenza. Clara non solo prende lezioni di canto, ma si allena con un personal trainer e ad accompagnarla a Sanremo 2025 ci sarà suo fratello Filippo.

Testo Febbre, canzone di Clara a Sanremo 2025: l’analisi e il significato del brano

Scopriamo insieme qual è il significato del testo Febbre di Clara: tra gli autori figura Madame, una delle voci più talentuose d’Italia, che ha già partecipato a Sanremo per ben due volte, e che quest’anno lo farà solo come autrice. Nella testo della canzone di Clara, Febbre, si parla di un rapporto amoroso tormentato e movimentato che spesso lascia senza fiato e dove non si riesce mai ad abbassare la guardia. “Tu mi guardi dall’alto/ Trascinandomi in basso” canta Clara, descrivendo una persona superba, e poi continua chiedendogli di provare una febbre d’amore poderosa, che vada su e giù, come una montagna russa.

La cantante – il mistero delle sei dita nella copertina del settimanale sopracitato – nel testo Febbre dice che questa persona si è presa una parte di lei, “quella ancora più in fondo dell’anima” e finisce per provare un sentimento che se si rompe, taglia come un vetro. Nel testo Febbre di Clara si può leggere un ‘je t’aime” e ‘Blu Kein’ così come termini quali ‘chic’ e ‘bling bling’ che sembrano essere stati presi da una canzone di ThaSup. Chi ha avuto modo di ascoltare il brano in anteprima dice, però, che il brano rischia di essere dimenticato facilmente perché gli manca il ritornello aperto.

Analisi dell’interpretazione del testo Febbre dopo la prima esibizione

Clara si è esibita a Sanremo con il brano “Febbre“, ovvero un manifesto dedicato a tutti coloro che vogliono riscoprire la miglior versione di sè stessi. Nonostante possa sembrare un clichè, la cantante ha scritto un testo di crescita personale, inserendovi tutta la sua esperienza musicale e non solo degli ultimi anni. Clara ha utilizzato Sanremo 2025 proprio per fare il punto della situazione su sè stessa, consapevole di essere nel pieno di una grandissima evoluzione.

Dopo la prima esibizione il suo brano è stato uno dei più chiacchierati dato il titolo originale e una performance elegantissima. Clara si è mostrata molto convinta sul palco, come se sentisse profondamente qualsiasi parola del testo. Tra i pubblico c’era anche suo fratello Filippo, che come lei stessa ha raccontato a Sorrisi e Canzoni, è stato il primo in assoluto a sentire la canzone, dato che il suo giudizio è l’unico di cui si fida. Molti dei fan hanno interpretato “Febbre” come un brano di personale rivoluzione, quasi un punto di arrivo e di ripartenza della splendida Clara.