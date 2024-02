SIGNIFICATO TESTO “FINISCIMI” DI SANGIOVANNI/ Analisi: “Dovevo superare la fine di un amore” (Sanremo 2024)

Il testo di ‘Finiscimi’ ha sollevato molte ipotesi e ha scatenato anche un po’ il gossip su Sangiovanni e la sua nota ex fidanzata Giulia Stabile. Questo perché Finiscimi è una canzone che contiene una confessione a una sua ragazza del passato, che probabilmente è proprio la ballerina ex di Amici.

Sangiovanni ha d’altronde descritto così il brano nell’intervista rilasciata a RaiPlay: “È una canzone nostalgica e struggente. Parla di una fine e io per andare oltre questa fine ho dovuto scrivere questa canzone. Ma vorrei che il significato lo trovassero le persone perché può averne diversi”. Il cantante lascia dunque libero spazio all’immaginazione degli ascoltatori. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Sanremo 2024, quale significato e messaggio vuole mandare Sangiovanni col testo “Finiscimi”?

Sangiovanni torna da concorrente a Sanremo dopo la partecipazione nel 2022 con “Farfalle”, diventata una hit nel corso dei mesi. Il nuovo brano che il giovane cantautore porta sul palco dell’Ariston si chiama “Finiscimi” ed è una canzone che lui stesso definisce molto importante per la sua vita e la sua crescita. Come affermato, questo brano è stato scritto proprio da lui in un momento particolare. “L’ho scritta lo scorso maggio, ero a Los Angeles, una sera verso le dieci, con tutte le luci spente, illuminato solo dalle candele. Questa canzone mi ha aiutato a superare dei momenti difficili” ha spiegato. Ma qual è il significato di “Finiscimi”? Andiamo a scoprirlo.

Significato testo “Finiscimi”: nostalgia di un addio

Parlando a Tv Sorrisi e Canzoni di “Finiscimi”, Sangiovanni ha sottolineato ancora: “Io sono sempre stato un nostalgico, ma lo vedevo come un sentimento negativo. Ora sono riuscito a trasformare la nostalgia in qualcosa di bello”. L’idea di questo brano, dunque, è nata dopo la fine della relazione con la ballerina Giulia Stabile, che il cantante aveva conosciuto ad Amici. Il giovane scrive, nel brano, una lettera in cui ammette i suoi errori che ha fatto: “Fammi sentire quanto sono pessimo, quanto ti ho mancato di rispetto non dicendoti la verità”.

Nel brano, Sangiovanni, parlando in prima persona di sé stesso, continua: “Non riesco più a gestirmi, io non so come si controllano le emozioni, perciò delle volte ho fatto un po’ il coglione. Non abituarti, sono soltanto un bugiardo. Con gli errori commessi ci farò una collezione”. Il cantante si colpevolizza: “Fammi sentire quanto sono pessimo, quanto ti ho mancato di rispetto di rispetto non dicendoti la verità”. Nel brano “Finiscimi” c’è poi una richiesta di scuse: “A mia discolpa dico che ero perso, ho dato comunque tutto me stesso tutto me stesso ancora adesso ancora adesso, ho scritto mille inizi per non doverti lasciare sola”.

