Significato Testo “Fino a qui” di Alessandra Amoroso/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2024)

Sanremo 2024, quale messaggio e significati sono racchiusi nel testo “Fino a qui” di Alessandra Amoroso?

A Sanremo 2024, Alessandra Amoroso per la prima volta in veste di partecipante in gara, dopo varie edizioni nelle quali era stata chiamata come ospite, e debutta con una canzone introspettiva che parla della capacità di riuscire a rialzarsi dopo una caduta, ma soprattutto di poter vivere il presente senza pensare alle conseguenze. La cantante, che è partita come super favorita per una possibile vittoria, soprattutto tra gli utenti social, si è presentata in look total black quasi minimalista, come a voler sottolineare l’importanza proprio della musica e del testo del suo brano rispetto all’immagine, preferendo dare risalto alla voce e alle parole piuttosto che all’estetica.

“Fino a qui” è un testo che un significato autobiografico, nel quale si coglie anche qualche citazione famosa. E dall’analisi del significato del testo emerge una certa amarezza nei confronti di un passato, probabilmente, come ha riferito la stessa cantante nelle varie interviste, riferita agli insulti e alle minacce vissute nel periodo in cui fu investita dall’odio sui social per aver rifiutato di aver fatto una foto con un suo fan.

Testo “Fino a qui” di Alessandra Amoroso a Sanremo 2024: l’analisi e il significato della canzone autobiografica

Il significato testo della canzone “Fino a qui”, di Alessandra Amoroso ci parla di scelte fatte senza pensare ad un pentimento, di un vivere il presente senza rimpianti. Nelle parole si coglie anche l’importanza di cogliere ogni opportunità. Ascoltando il brano ci si immerge inoltre in atmosfere urbane quasi “noir”, la cantante parla infatti di camminare di notte, nelle vie di Roma, durante un temporale. Le prime immagini evocate sono quelle della pioggia e del buio, che però non hanno un significato negativo ma evocano speranza e conforto. Le due citazioni famose nel brano di Alessandra Amoroso non sono passate inosservate.

In particolare l’omaggio a Vasco Rossi e alla canzone Sally: “Sono stata sveglia a disegnare sul soffitto anche solo una stella, a sentirmi come Sally senza avere più voglia di fare la guerra“. Ma nel titolo e nel ritornello c’è anche l’immagine di un famoso film francese, “L’odio” di Mathieu Kassovitz, che nell’intro racconta appunto la storia di un uomo che cade da un grattacielo e ad ogni piano pensa: “Fino a qui tutto bene”.











