Significato Testo “Fragili” di Il Tre/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2024)

Il testo di “Fragili”, la canzone di Il Tre al Festival di Sanremo 2024, è un inno ad accettare le proprie fragilità. Il giovane rapper, classe 1997, arriva al Festival sulla scia del successo del suo ultimo disco con un pezzo intimo e delicato in cui parla di mostri e fragilità. Un invito che fa all’ascoltare ad convivere con i propri mostri e accettare i nostri difetti come ha ammesso proprio il rapper, che ha vissuto un periodo difficile della sua vita. Un brano intenso e in cui tutti noi possiamo rispecchiarci o perlomeno trovare un lato del nostro carattere. Tutti noi siamo fragili, chi più chi meno ha delle fragilità che nel corso della vita sono venute fuori facendoci fermare. Essere fragili non sempre è qualcosa da interpretare in modo negativo; anzi le fragilità se educate possono diventare un punto di forza e ripartenza.

Proprio il rapper canta: “siamo fragili come la neve, come due crepe E so che non è facile volersi bene, stare in catene”. Proprio così: non è facile stare in catene e soprattutto non è facile imparare a volersi bene. L’accettazione di se stessi e il bisogno di imparare ad amarsi è un percorso individuale importantissimo per ognuno di noi.

Testo “Fragili”, canzone Il Tre a Sanremo 2024: l’analisi e il significato di un inno meraviglioso

Il Tre, nome d’arte di Luigi Guido Senia, è tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Fragili“. Un inno all’essere umano nato in un periodo molto difficile della sua vita. “Parla di un periodo scuro che ho vissuto ultimamente, non pensavo che sarei arrivato al Festival con questa canzone. È un pezzo che non abbandona le radici dalle quali provengo: c’è il rap, ma mi piace anche cantare. Ho mischiato i due generi” – ha detto il giovane rapper ai microfoni di RaiPlay.

Il significato del testo della canzone è davvero molto toccante e parla d’amore, ma anche di quanto sia importante non ferire il prossimo. Il tema è tra i più attuali di sempre, visto che coinvolge tutte le giovani generazioni alla ricerca di un proprio posto nel mondo. “Quando impariamo ad accettare le nostre crepe, ammettiamo i nostri errori ed affrontiamo i nostri tormenti” – ha detto il rapper che oggi ha fatto pace con i suoi mostri, imparando a convivere con i suoi errori e a lottare con i conflitti interiori.











