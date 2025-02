Significato testo Fuorilegge di Rose Villain, in gara a Sanremo 2025

Rose Villain è una delle grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2025: dopo aver debuttato in gara lo scorso anno con Click boom!, quest’anno tenta di bissare il successo del precedente tormentone con il testo Fuorilegge. Una canzone dal sound elettronico e da un’inaspettata svolta gospel, che mette al centro della narrazione sentimenti come la solitudine, raccontata attraverso versi come “Chissà se mi pensi o no / Mentre la luna cala su di noi / Splende in alto, guarda / Mai una volta giudica / Nostalgia puttana / Sono sola come lei“.

Come raccontato da Rose Villain a Tv Sorrisi e Canzoni, Fuorilegge è una canzone “intima, ma potente. Parla di desiderio, che è la parte più interessante nella nascita di un amore“. Proprio il desiderio diventa uno dei principali protagonisti del testo Fuorilegge raccontato nella sua massima espressione. Quel desiderio che travalica ogni confine, talmente viscerale da spingersi fuori da ogni schema e limite: “Se pensarti fosse un crimine stanotte io sarei fuorilegge“.

Fuorilegge e le citazioni: da Bonnie e Clyde a Mia Martini

Il testo Fuorilegge, proseguendo con l’analisi del significato del testo di Rose Villain, è un concentrato di mille sentimenti che vanno dalla solitudine alla passione, dal desiderio incontrollato alla voglia di fuggire ed evadere. Un immagine che ricorda la coppia di criminali più celebre della storia americana, Bonnie e Clyde, che vengono proprio citati all’interno del testo: “Partiamo domani / Bonnie e Clyde / Coi sogni rubati / Senza di me / Cosa fai?“.

Tra i riferimenti e le citazioni da segnalare all’interno del testo Fuorilegge, c’è anche un omaggio alla indimenticata Mia Martini, della quale viene menzionata la sua forse più celebre canzone: Almeno tu nell’universo. Rose Villain nel testo si ritrova ad ascoltarla da sola, in ginocchio, con la speranza di ritrovare ciò che ha perso, ovvero il suo lui, mentre tutti intorno si amano e lei ride amaramente del suo avverso destino. Tra solitudine, desiderio e il sogno della fuga, il testo Fuorilegge parla di amore e lo fa con una notevole potenza espressiva.

Analisi dell’interpretazione del testo Fuorilegge dopo la prima esibizione

La resa ha confermato le aspettative, dopo la prima esibizione l’analisi del testo ‘Fuorilegge’ di Rose Villain conferma quanto ci si aspettava dal punto di vista comunicativo. Il significato del brano, quel senso di attesa che sembra quasi il preludio all’amore travolgente, è ben rappresentato dalla gestualità e dalla mimica della cantante in gara a Sanremo 2025. Ogni scelta canora sembra mirata e legata alle antifone tra le righe; i cambi di tonalità, le variazioni, tutto funzionale alla resa interpretativa. Il ritornello è l’enfasi del discorso, una sorta di dichiarazione d’amore che la stessa Rose Villain ha presentato come intima ed effettivamente è ciò che traspare dopo l’interpretazione della prima esibizione.