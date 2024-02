Significato Testo “I p’ me, tu p’ te” di Geolier/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2024)

“I P’ ME TU P’ TE”, IL TESTO DELLA CANZONE DI GEOLIER HA “INNOVATO” SANREMO 2024

Geolier tornerà questa sera in gara al Festival di Sanremo 2024 con la canzone “I p’ me, tu p’ te“, con un testo completamente in napoletano il cui significato non è stato semplice da comprendere per il pubblico a casa o all’Ariston. Tra gli autori della canzone con cui il musicista napoletano si presenta alla kermesse, oltre alla sua firma, ci sono anche quelle di Simonetta, Antonacci, Zocca, Petito, Totaro e D’Alessio.

“Il pezzo parla di una coppia che si ama troppo“, spiega Geolier ai microfoni di Rai Radio 2 parlando del testo con cui si presenta a Sanremo 2024, “e riesce a capire che è il momento di fare I p’ me, tu p’ te“, ovvero da sé e per se stessi. Insomma, la canzone come moltissime altre in gara è incentrata sull’amore, ma che diventa troppo, quasi esasperante, costringendo gli amanti a fare un passo indietro e a pensare (o ripensare) un po’ a se stessi. “Ma quello che è fondamentale“, ha precisato Geolier sempre parlando del testo di “I p’ me, tu p’ te”, “è che ci sia rispetto“, anche in una separazione.

“I P’ ME TU P’ TE”, ANALISI E SIGNIFICATO TESTO CANZONE GEOLIER A SANREMO 2024

Dall’analisi del significato del testo della canzone “I p’ me, tu p’ te” con cui Geolier partecipa al Festival di Sanremo 2024, emerge, nella primissima immagine evocata, quella di due stelle cadenti, la passionalità che fin dall’inizio travolge i due amanti. Una storia “di quelle che capitano a tanti ragazzi” e che, inesorabilmente cambia progressivamente toni, mettendo in gioco anche difficoltà e le attese non rispettate, di una storia che quando nasce è già destinata a finire.

Il protagonista della vicenda messa in mostra nel testo di “I p’ me, tu p’ te”, scritto da Geolier per Sanremo 2024, riflette su se stesso e sulla propria vita, nella latente consapevolezza che la storia d’amore si sta disgregando, nonostante gli sforzi di entrambi. È un inno all’amore che inizia anche quando non deve, la storia di due sconosciuti che, dopo essersi incontrati, tornano ad essere inesorabilmente sconosciuti una seconda volta.











