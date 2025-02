Significato testo Incoscienti giovani: di cosa parla la canzone di Achille Lauro a Sanremo 2025

Per la quarta volta al Festival di Sanremo 2025, Achille Lauro salirà sul palco dell’Ariston col testo Incoscienti giovani, per incantare il pubblico con i suoi brani e il suo istrionico modo di fare che con gli anni ha sempre saputo stupire. Ora è in una fase diversa della sua carriera, più intimista ed elegante, meno estroversa e provocatoria. Merito anche della sua partecipazione a X-Factor nei panni di giudice. Al Festival di Sanremo 2025 porta la canzone dal titolo Incoscienti giovani, ma qual è il significato del testo?

Achille Lauro a proposito del suo brano inedito che non vede l’ora di far ascoltare al pubblico per la prima volta a Sanremo 2025 ha confidato di essere ispirato a una storia vera “come tutte le mie canzoni”. Soltanto così, secondo lui, “riesco ad arrivare alle persone in maniera profonda”. La storia narrata nel suo brano è ambientata nella periferia di Roma e i protagonisti sono dei ragazzi che vivono un rapporto tormentato e che trovano la salvezza soltanto sotto il candido ombrello dell’amore. Aggiunge che la canzone ha un gusto rétro.

Testo Incoscienti giovani, canzone di Achille Lauro a Sanremo 2025: l’analisi e il significato del brano

Dopo Amore disperato, apprezzato sia dal pubblico sia dalla critica specializzata, ecco che Achille Lauro presenta a Sanremo 2025 il testo “Incoscienti giovani”, che abbiamo scoperto essere ispirato a una storia vera. Ma qual è il significato del testo di Incoscienti giovani, di preciso? È una storia d’amore tormentata ambientata nella periferia romana. Il cantante si riferisce a lei come “bambina”, che non ha un rapporto stretto con il padre perché torna a casa tardi dal lavoro, mentre il protagonista maschile è solita fare a botte con i suoi amici e poi trascinarsi nel suo letto vuoto.

“Amore mio veramente, se non mi ami muoio giovane”, che è il ritornello del testo, è senza dubbio il verso più forte della canzone Incoscienti giovani di Achille Lauro. Rappresenta il bisogno estremo di essere amati in un modo così difficile in cui vivere dove non ci sono punti di riferimento. Nel testo della canzone lei e lui dormono in un Peugeot, si parla di fiori rubati, che possono essere una metafora per i momenti più candidi rubati in fretta. Una ballad d’amore che saprà senza dubbio commuovere il pubblico che l’ascolterà.

Analisi dell’interpretazione del testo Incoscienti giovani dopo la prima esibizione

Come menzionato precedentemente, il brano Incoscienti giovani è una canzone autobiografica ispirata ad una storia d’amore vissuta nella periferia romana. Lauro vuole raccontare l’incoscienza di un amore vissuto con grande spirito d’avventura, trasmettendo emozioni profonde attraverso immagini particolarmente evocative, come si percepisce nel verso “Dormivano in un Peugeot, sì noi due ladri di fiori”.

Tra l’altro, il cantante ha anche condiviso con i giornalisti una lettera della sua ex fidanzata, in cui lei svela di non aver mai dimenticato quell’amore giovanile. “Non scorderò mai quello che è stata la nostra adolescenza incosciente e sarò sempre innamorata di quel ragazzino sognatore”, si legge nel messaggio. La performance è stata un vero e proprio successo, tanto che Lauro si è posizionato tra i primi cinque posti nella classifica provvisoria di Sanremo 2025. Con un elegante abito firmato Dolce&Gabbana, Achille Lauro è riuscito a trasmettere il senso della canzone anche attraverso il suo look. (Agg. Luna De Massis)