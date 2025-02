Testo La mia parola di Shalbo: cantano Guè, Joshua, Tormento

Da produttore e non cantante, Shablo ha scelto di partecipare al Festival di Sanremo 2025 con il testo “La mia parola”, scritto primo da lui. Il produttore, che ha già altre esperienze sul palco dell’Ariston (ma dietro le quinte) ha scelto di farlo cantare da Guè, Joshua e Tormento.

Significato testo La mia parola di Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento: tra smog e cemento

Sul palco di Sanremo 2025 ci sarà anche una novità, un nome che non tutti conoscono: quello di Shablo, produttore musicale che esordirà al Festival con le voci di Gué, Joshua e Tormento. Un esperimento nel testo della canzone “La mia parola”, pronta a conquistare tutti gli ascoltatori. Il testo si preannuncia già innovativo e carico di novità: si intrecceranno infatti più voci ma anche più generi come il jazz e il rap, nonché il gospel. Ma in attesa di sentirlo per la prima volta, andiamo a vedere qual è il significato del testo de “La mia parola” di Shalbo. Come tanti brani appartenenti al genere rap, si parte da un’immagine di vita di un contesto urbano, desolante, che non lascia troppo spazio all’immaginazione e alla speranza. Si parla infatti di cemento e di smog ma anche di gente che non ha alternative e muore lì, senza mai essere riuscita ad emergere. “Qui la gente muore e vive senza soldi e alternative”, dice Shalbo nel testo.

C’è però allo stesso tempo anche voglia di rivalsa. Come ben spiegato nel testo de “La mia parola”, infatti, c’è voglia di “arrivare al top”. La voce di chi canta è quella che viene da dentro nella speranza di trovare rivalsa, di farcela, di emergere dal piattume e dal grigiore quotidiano. Proprio la voce serve infatti per raccogliere le forze e andare avanti e tentare di emergere.

Significato testo La mia parola di Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento: l’analisi

Il testo “La mia parola” “È un brano che stupirà”, ha promesso Shablo. Nell’analisi del testo della canzone possiamo senza dubbio dire che il brano riflette le difficoltà e le sfide che quotidianamente vengono affrontate da chi si trova a vivere in contesti metropolitani dove non è semplice costruirsi una vita lineare, senza commettere errori e inciampare. Mostra inoltre tutta la determinazione e il coraggio necessari per andare avanti.

“Qui la gente muore e vive, Senza soldi e alternative. L’unica cosa che so”, sono alcuni dei versi più crudi della canzone che rispecchia una realtà difficile in cui restare a galla richiede forza, coraggio e tanta voglia di cambiare la propria vita. La canzone, inoltre, rappresenta anche un omaggio alla black music, tra hip hop e soul grazie ad un riferimento al gospel.