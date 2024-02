Significato Testo “La noia” di Angelina Mango/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2024)

Angelina Mango, a Sanremo 2024 col testo della canzone “La noia”: che messaggio e significato vuole comunicarci?

Angelina Mango ha presentato a Sanremo 2024 il brano inedito “La noia“, una canzone che ha suscitato già diverse reazioni da parte della critica, non solo per la musica e per l’interpretazione, ma proprio per il significato, non banale ma molto riflessivo, del testo. Per il quale l’artista 22enne, figlia di Mango è già stata inserita tra i probabili vincitori del festival. La collaborazione con Madame e Dardust infatti ha regalato alla canzone una particolare originalità, soprattutto nei temi trattati. Si parla di un argomento difficile da affrontare ma che riguarda una intera generazione, quello appunto di una noia, che diventa quasi pigrizia di vivere e che fa perdere il valore delle cose, e crea uno stato quasi di morte apparente delle emozioni.

SANREMO 2024/ Bene lo stop ai monologhi moralisti, Mengoni solo se canta, gags al capolinea

Nell’esibizione Angelina Mango ha sottolineato un certo contrasto tra il significato profondo delle parole e sonorità latine che non evocano immobilità ma sono ballabili, così come il look raffinato disinvolto e fiorito. Infatti anche nel testo si parla di situazioni molto diverse tra loro che passano dalla metafora della sofferenza con la “corona di spine” fino alla voglia di ridere.

ANGELINA MANGO CON 'LA NOIA' A SANREMO 2024/ La sua Cumbia convince il pubblico dell'Ariston

Significato testo “La noia” di Angelina Mango a Sanremo 2024: una canzone che parla di saper accogliere le difficoltà

Il testo “La noia” è la canzone con la quale Angelina Mango partecipa a Sanremo 2024. Votata già tra i top 5 in classifica dopo la prima serata del festival, il brano promette di diventare una hit di successo. Nell’analisi del significato del testo della canzone “La noia” emergono figure retoriche e immagini di quotidianità che appunto evocano una noia che passa dall’immobilità delle giornate pigre fino al bisogno di ballare e ridere proprio per spezzare la monotonia. La canzone quindi racconta una condizione diffusa soprattutto tra i giovani della stessa età dell’artista, che consiste in uno stato apatico a causa del quale si perde a volte l’entusiasmo che dovrebbe accompagnare i momenti spensierati, ma anche del saper recuperare in fretta il sorriso.

Com'è morto Mango e chi è padre di Angelina Mango/ Durante un concerto...

“La noia” parla anche di una convivenza di sentimenti ed emozioni contrastanti, del vivere con un dolore al quale ci si abitua e che anche se fa soffrire alla fine può diventare una abitudine. Non mancano però slanci di speranza, specialmente nella consapevolezza di riuscire a superare i “drammi” e ritornare a ballare per dimenticare e ritrovare la leggerezza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA